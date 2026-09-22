Vijfcilinder Volkswagen Karmann op Marktplaats is niet wat je verwacht

Sommige namen in autoland roepen direct een associatie op, die niet altijd terecht blijkt te zijn. Waar denk jij bijvoorbeeld aan bij een Volkswagen Karmann? Grote kans dat je denkt aan een op de Kever gebaseerde coupé die gebouwd werd door, eh, Karmann. Dat was de Karmann Ghia en ja, die werd inderdaad in Duitsland gebouwd. Karmann heeft echter meer pijlen op hun boog en we hebben er eentje gevonden op Marktplaats die je misschien niet direct verwacht.

Het bedrijf Wilhelm Karmann GmbH is gewoon een duizendpoot in de autowereld (geweest). Tot en met 2010 was het een eigen bedrijf dat een enorm aantal auto's plaatselijk wist te bouwen. Karmann nam een carrosseriebouwer over die gespecialiseerd was in cabrio's en coupés van bestaande modellen. Dat maakte het de plek waar Ferdinand Porsche aanklopte om een dakloze Kever te laten bouwen. Die ging in 1949 in serieproductie bij Karmann in Osnabrück en de rest is geschiedenis.

Volkswagen Karmann

Zoals gezegd is er een manier waarop Volkswagen en Karmann in dezelfde adem genoemd worden en dat is met de term 'Ghia' er achteraan. Dat is simpelweg een samenvatting van wat de Karmann Ghia is. Het is een stijlvolle Kever dus de basis van Volkswagen, de bouw werd gedaan door Karmann en het ontwerp kwam van Carrozzeria Ghia. De Karmann Ghia werd een pijler in de geschiedenis van Karmann. Dat terwijl het bedrijf echt een allemansvriend is geweest: er is een enorme waslijst met auto's die op een manier bij Karmann in Osnabrück werden gebouwd. Voornamelijk cabrio's die bij Karmann hun dakconstructie kregen, bijvoorbeeld de Renault Mégane CC, Audi A4, Chrysler Crossfire, Mercedes CLK, Spyker C8(!) en Volkswagen Golf. Andere auto's werden volledig bij Karmann gebouwd, zoals de Volkswagen Corrado, Merkur XR4Ti en Porsche 912, 914 en 968.

Toch is er een andere manier waarop je Volkswagen Karmann gaat tegenkomen dan de Ghia. Net als bijvoorbeeld Westfalia had Karmann bedacht dat camperombouwen voor de Volkswagen Transporter een hit konden worden. In tegenstelling tot de campers met hefdak van Westfalia bedacht Karmann dat het makkelijker was om de campers halfintegraal te maken. Dat is de camperterm voor het gebruik van het chassis en de cabine van een bestaande bus, maar dan met een volledig eigen opbouw. Dit heeft Karmann nog best een tijdje volgehouden, want ook de Volkswagen T4 en T5 hebben een Karmann-camperversie gehad. Deze ging vanaf de T4 de Karmann Colorado heten.

Karmann Colorado

Verrassing: daar vinden we er eentje van op Marktplaats. In dit geval een Karmann Colorado uit 2007 op basis van de Volkswagen Transporter T5. Het bijzondere van de Karmann, helemaal in de dagen van de T5, is dat het design wat meer uniek voelt dan andere campers. Dat heeft er ook wel een beetje mee te maken dat deze camper een soort champagnekleur is en niet saai wit.

Vijfcilinder!

Ook leuk, al is het natuurlijk minder uniek dan het klinkt: in deze tijd had de Volkswagen Transporter nog bijzondere motoren. Een VR6 moet je niet verwachten, maar er was een ietwat bijzondere dieselmotor. De 2.5 liter 'AXE' TDI was een vijf-in-lijn. Vijfcilinders zijn al zeldzaam, laat staan diesels. De 174 pk sterke versie van het blok (met een best forse 400 Nm) maakt dat je zelfs voor een vrij zware camper nog best vooruit komt. Verwacht geen wonderen, maar ook geen eindeloos met 30 km/u tegen bergen op krabben in de bergen.

Binnenin

Wat de Karmann Colorado op Marktplaats ook bijzonder maakt is de kleurencombinatie binnenin. Oké, het dashboard is zo strak en saai als je van een VW van des tijds verwacht, maar essentiële zaken (en luxe zoals cruise control) krijg je er gewoon bij. Nee, check vooral even die stoelen. Ondanks flubberend leder is het wel een gave kleurencombo, een soort zadelkleur met beige two-tone.

Nou, dat is het thema voor het woongedeelte van de Karmann Colorado. De bekleding achterin heeft namelijk ook deze tweekleur. Het hout van de keukenkastjes is ook een two-tone in donker- en lichtbruin hout. Best puik voor een camper! De tegen over elkaar opgestelde stoelen kunnen een bed vormen, naast het tweepersoons bed achterin. Er zit airco in, je krijgt een schotelantenne en natuurlijk een kleine keuken met kooktoestel, boiler en een koelkast met vriescompartiment. Niet slecht!

Kopen

Toegegeven, de kans is aanwezig dat je alweer een paar weken aan het werk bent en dan komen wij aanzetten met dat je even een camper moet kopen in de nazomer. Aan de andere kant, een niet-gewilde markt zorgt voor goede prijzen als het seizoen weer begint. Of jij kan het je permitteren om buiten het seizoen te reizen, weten wij veel. De slechts 70.232 kilometer ervaren Volkswagen Karmann Colorado met vijfcilinder klinkt in ieder geval als een tof totaalplaatje voor een camper met een leuk verhaal.

Of daarmee goedgepraat wordt dat het ding nog 33.950 euro moet kosten? Dat moet je zelf bepalen, het is best een flinke som voor een 19 jaar oude camper. Nieuw kostten ze rond de 65.000 euro als we het internet mogen geloven. Dan nog: je wil wel dat een camper het doet en dan is een lekkere vijfcilinder TDI best een fijne reisgenoot. Kopen kan uiteraard op Marktplaats.

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