Volkswagen komt eindelijk met een écht bruikbare versie van de ID.Buzz

De Volkswagen ID.Buzz is al weer even op de markt in een personenuitvoering, maar ook als besteller. Het uithangbord voor je hippe bedrijf natuurlijk. Maar of de Cargo nu ook echt bruikbaar was... Met een laadvolume van 3,9 kuub en een laadruimtelengte van max 2,23 meter kunnen er net twee europallets in, maar het houdt allemaal niet over. Gelukkig komt Volkswagen nu met een écht bruikbare bulli. Nou ja... qua formaat dan.

Zoals Volkswagen zelf zegt in hun persbericht: op veler verzoek! Eindelijk een ID.Buzz Cargo met een lange wielbasis. LWB zoals deze praktische bulli dan ook origineel is gedoopt. Hij is er met achterwielaandrijving, maar ook met 4MOTION vierwielaandrijving. Het laadvolume stijgt naar een meer bruikbare 4,4 kubieke meter en de lengte van het laadruim komt uit op maximaal 2,45 meter. Enigszins afhankelijk of je voor een achterklep kiest of deurtjes. Wil je die pallets er met een vorkheftruck inlepelen kies je voor deurtjes uiteraard, dan heb je ook meteen die maximale lengte.

Hoe bruikbaar is de ID.Buzz Cargo LWB?

Eindelijk een echt bruikbare versie dus. Ja en nee. Het merk zet in het persbericht niet voor niets: voor de grotere transportklussen. Want qua laadvermogen houdt het allemaal niet over. De "gewone" is beperkt tot een laadvermogen van maximaal 750 kilogram. De langere versie die Volkswagen nu introduceert heeft een maximaal laadvermogen van 690 kilogram. Afhankelijk van de aandrijving. Dus kies je voor de zwaardere 4MOTION versie dan is het laadvermogen nog minder. Wel groot dus, niet zwaar.

Dit blijft natuurlijk wel een dingetje als je kijkt naar de laadvermogens van andere bestellers op de markt. Kijken we naar de concurrentie bij bijvoorbeeld Stellantis, dan zie je dat een Citroën e-Jumpy een laadvermogen heeft tot 1.275 kilogram. Het laadvolume begint bij die auto overigens bij 4,6 kuub en loopt door tot 6,6 kubieke meter. Maar goed, zo'n Stellantis bus ziet er natuurlijk wel minder onderscheidend uit.

Batterijpakket en uitrusting

Wat is er te kiezen bij deze langere ID.Buzz Cargo? Nou standaard heeft ie 19 inch lichtmetalen velgen en een tweede schuifdeur. Zoals gezegd kun je kiezen uit achterdeuren of een achterklep. Standaard heeft de LWB een 86 kWh batterijpakket tegenover de standaard 79 kWh batterij van de normale wielbasis. Kies je voor 4MOTION dan krijg je een extra elektromotor op de vooras en stijgt het vermogen van 286 pk naar 340 pk.

Ook krijgt de lange wielbasis variant meteen de updates die de ID.Buzz deze zomer mocht ontvangen. Dat betekent onder andere de verbeterde Connected Travel Assist met automatische verkeerslichtherkenning, die de ID. Buzz automatisch tot stilstand afremt als het systeem een rood licht detecteert. Een ander voorbeeld is one-pedal-driving, waarbij energie wordt teruggewonnen totdat de ID. Buzz helemaal stil staat.

Ook een belangrijke verbetering is fysieke knoppen op het stuur voor de bediening (HOERA!!!) en een vehicle to load functie. Dan kun je in de toekomst (nu nog niet dus) via een speciale adapter aan je laadpoort je zaagtafel aansluiten. Moet je het hout wel apart aanvoeren, want samen is het waarschijnlijk te zwaar voor de bus. Een continu vermogen van 2000 watt moet dan uit die laadpoort komen.

Wanneer de Volkswagen ID.Buzz Cargo LWB daadwerkelijk in Nederland bij de dealer staat en wat die gaat kosten is nog niet bekend.