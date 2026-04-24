Het gelijk van Toyota: Dit zijn de hybride Golf en T-Roc

Toyota zweert er al sinds eind jaren negentig bij. Steeds meer merken volgen. Had Toyota dan toch gelijk?

Er is de afgelopen jaren heel veel kritiek geweest op het Japanse Toyota dat dat merk maar niet over de brug komt met fatsoenlijke bruikbare elektrische auto's. inmiddels is er ook daar wel wat aanbod te vinden, maar Toyota heeft al heel veel jaar geleden heel groot in gezet op een andere vorm van elektrificatie; de full-hybrid.

Ook het eveneens Japanse Honda sloeg dat pad in, maar verder waren er eigenlijk weinig merken die die route wilden verkennen. Tot een paar jaar geleden. De Koreanen kwamen met aanbod en bijvoorbeeld Renault kwam met full-hybrids. Ja oké, veel merken roepen dat ze hybride modellen voeren, maar dat zijn stiekem mild-hybrids en dat is toch echt wat anders.

Volkswagen ziet het Toyota licht

Maar kennelijk heeft Toyota het toch goed gezien toen ze in 1997 (!!!) met de eerste Toyota Prius de full-hybrid aandrijflijn beroemd maakte. Want zelfs Volkswagen is nu om. In het vierde kwartaal van dit jaar kunnen we ons namelijk verheugen op niet één, maar twee full-hybrid Volkswagens. Je kunt vanaf dan namelijk een Volkswagen Golf HEV bestellen of een Volkswagen T-Roc HEV.

Het lijkt erop dat ook andere merken langzaamaan beginnen in te zien dat Toyota nog niet zulke gekke ideetjes had, zo eind jaren negentig. En dan volgt de VAG groep dus niet de Skoda-rijder, maar de Toyota-rijder. Geen gedoe met opladen en toch gedeeltelijk elektrisch rijden.

