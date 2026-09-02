Volkswagen komt wederom beloftes niet na

De top bij Volkswagen is druk bezig met het opvijzelen van de kwaliteiten in het spelen van paniekvoetbal. Alles om het bedrijf op korte termijn van de afgrond te sturen, wordt ingezet. Inclusief de middelen die eerst niet meer nodig zouden zijn.

Nog amper een maand of twee geleden liet CEO Oliver Blume van Volkswagen trots weten dat de al doorgevoerde bezuinigingen binnen het concern zo succesvol waren dat sluiting van fabrieken niet meer nodig was. Tegelijk verwachtte hij wel dat er in plaats van 50.000 man, 100.000 op straat gezet zou moeten worden. Die laatste verwachting is inmiddels gegroeid naar 140.000 man en ook het sluiten van de fabrieken staat ineens weer in de plannen.

Andere plannen

Uit gelekte plannen blijkt dat Volkswagen voor 2034 de productie in Emden, Zwickau, Hanover en Neckarsulm wil stopzetten. In Emden worden op dit moment de VW ID4 en ID7 gemaakt. In Zwickau rollen de ID3, Cupra Born en Audi Q4 e-tron van de band. In Hanover werkt men aan de ID Buzz en in Neckarsulm worden de Audi A5, A6 en A8 nog gemaakt.

De sluitingen zouden in 2031 moeten beginnen met Emden en Zwickau, waarna in 2032 Hanover volgt en pas in 2034 Neckarsulm dicht gaat. De volgorde is op z'n minst opmerkelijk, aangezien de laatstgenoemde fabriek auto's maakt die sowieso geen grote volumes aantikken en in het geval van de A8 al een geplande productiestop hebben. Ook is het de enige fabriek die enkel brandstofauto's maakt, tegenover de anderen die vooral EV's produceren.

Productiecapaciteit doet pijn

Dat de sluiting van de fabrieken ineens toch weer op de planning staat, is niet heel vreemd. Het is op dit moment de grootste kostenpost waar VW mee zit. Vooral in Duitsland is de niet gebruikte productiecapaciteit iets wat getackeld moet worden. Dat kan enerzijds met het sluiten van fabrieken en anderzijds met het verhuren van die capaciteit aan derden, zoals ondermeer het Chinese BYD dat interesse zou hebben getoond. Al zou dat laatste vooral een kortetermijnstrategie zijn die op een later moment, vooral in de concurrentiepositie van Europa tegenover China, meer pijn kan doen dan wat het opleverde.

Op 4 september moet de top van VW samenkomen, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat daar iets nuttigs uit gaat komen, zeggen anonieme bronnen die dicht op het vuur zitten tegenover Reuters. Tegelijk kunnen deze 'gelekte plannen' ook een manier zijn om te peilen hoe de plannen vallen. Ook kunnen ze een poging zijn om de verwachtingen van ondermeer de bonden, die erg veel druk uitoefenen op de top van VW, bij te schaven.

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