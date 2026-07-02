Veelbelovende Volkswagen GTI op Marktplaats is onverwacht zeldzaam

Sinds de Volkswagen Golf GTI steeds met zijn tijd mee groeit, is menigeen van mening dat het niet meer de doodsimpele leuke hot hatch was zoals de Golf I GTI. Volkswagens allerkleinste autootjes kunnen dat in theorie wel zijn. Neem de GTI-versie van de piepkleine Lupo, die had alles in zich om een geniale Golf I GTI-opvolger te zijn. Alleen hij flopte volledig, wat exemplaren op Marktplaats zeldzaam en duur maakt. Hoe kan dat?

De Volkswagen Lupo verscheen rond de millenniumwisseling als de VW-versie van de SEAT Arosa. Een kleine hatchback die een verkleind Polo/Ibiza-platform gebruikte om iets goedkoper in de markt te komen. Naast de bekende reeks viercilinders had je twee bijzondere Lupo's: een '3L' met dezelfde 1.2 liter driecilinder diesel uit de Audi A2 om extreem zuinig te zijn. En de GTI. De topversie.

Volkswagen Lupo GTI

Op papier is het qua Golf I GTI-opvolger nog best gelukt met de Volkswagen Lupo GTI. Klein van formaat, lichtgewicht (975 kg), een kleine doch relatief potige 1.6-zestienklepper met 125 atmosferische pk's. Niet supersnel, maar vlot en leuk. Het oogde ook nog eens geinig maar wel helemaal des Volkswagens. Iets dikkere bumpers, 16 inch sportvelgen (van het type 'Bathurst') en twee centraal geplaatste uitlaatpijpen achter. Voorop een grille helaas zonder rood biesje, maar wel met GTI asymmetrisch naast het Volkswagen-logo. Een feitje met dank aan @Thomas20vt dat we je niet kunnen onthouden: de Lupo GTI had altijd xenonkoplampen, terwijl dat geen optie was voor de normale Lupo. Datzelfde geldt voor de Polo GTI (6N2).

Flop

Nu we het toch hebben over de iets grotere broer: daar ligt de grootste reden dat de Volkswagen Lupo GTI aardig flopte. De auto's deelden onderhuids veel, waaronder grotendeels het chassis en de 125 pk sterke motor die de Polo ook had. Maar goed, een Polo is groter, toch? Ja, maar een kolos is het niet. Zwaarder dan? Ja, maar het ging om slechts 984 kg: negen kilo zwaarder dan de Lupo. Oké, duurder dan? Nee. De Polo was 4.000 euro GOEDKOPER. Gecorrigeerd aan de inflatie betekent het dat je naar huidige maatstaven 7.000 euro meer moest neertellen voor een Lupo dan de vrij gelijkwaardige Polo. De goedkope versies van de Lupo gaven het ding bestaansrecht ten opzichte van de Polo, maar bij de GTI was het verkooppraatje lastig.

Zeldzaam

Het levert op dat de Volkswagen Lupo GTI bijzonder zeldzaam is: naar verluidt slechts 38(!) nieuw verkochte exemplaren in Nederland. In het jubileumjaar van Volkswagen GTI keken we dus eens op Marktplaats. We noemden de Volkswagen Lupo GTI één van de perfecte startersautootjes vanwege de lol op lage onderhoudskosten, maar je moet wel voor de aanschaf wat opgespaard hebben. Er staan vier op Marktplaats waarvan twee origineel Nederlandse en ze zijn aardig aan de prijs voor wat het is.

Deze zwarte is het allerduurste wat we kunnen vinden. De Volkswagen Lupo GTI uit 2003 woont dus al 23 jaar in ons kikkerlandje. Het is een betreft onverprutst exemplaar: de enige visuele zaken die anders zijn betreffen de radio, een Bluetooth-radio die oogt alsof 'ie uit de juiste tijd komt. En de achterlichten: dat zijn 'Cambridge'-exemplaren. De Lupo GTI had altijd volledig rode behuizingen, deze hebben een grijs knipperlichtstrookje. Allemaal redelijk binnen de perken gehouden. Verder oogt 'ie netjes en is er een hele waslijst aan verbeteringen dan wel vervangen zaken.

Kopen

Goed, zeldzaam, goed bijgehouden, het enige smetje is een flinke kilometerstand van 255.000 kilometer voor deze Volkswagen Lupo GTI op Marktplaats. Aan de andere kant, onderhoud doet wonderen om ook zulke kilometerstanden nog prima aan te laten voelen. De verkoper biedt nog allerlei spullen erbij aan die wel eens zeldzaam kunnen blijken. Kortom: als je er dan eentje koopt, koop dan deze.

Dat gaat je wel wat kosten: 8.900 euro. Voor een Lupo vrij prijzig, maar voor een GTI wetende dat het vrij unieke kansen zijn helaas wat de norm is. Neem dus snel een kijkje op Marktplaats als je in het jubileumjaar van GTI een hele bijzondere wil hebben.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover