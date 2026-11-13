Pijnlijk: zo onwijs weinig geld houdt VW over per verkochte auto

Volkswagen zit in zwaar weer. Hoe serieus de problemen zijn blijkt wel uit een onderzoek naar de winst per verkochte auto die Volkswagen overhoudt.

Het Duitse Center of Automotive Management ( CAM ) heeft uitgezocht wat Volkswagen gemiddeld per verkochte auto onder de streep op de rekening kan bijschrijven. Gelukkig legt het merk nog geen geld toe op de autoverkoop, maar het scheelt niet meer veel. Volgens de onderzoekers pakt Volkswagen een schamele 12 euro winst per verkochte auto.

Twaalf euro. Daar koop je in de fabriekskantine van Volkswagen nog net een bord van hun beroemde eigen currywurst met friet en een drankje voor. Ter vergelijking: het gemiddelde in de auto-industrie ligt momenteel op ruim 1.300 euro winst per voertuig.

Hoe komt het dat VW zo weinig winst maakt?

Vanuit de vakbonden en de Duitse politiek klinkt direct kritiek op het onderzoek. De cijfer zou vertekend zijn door eenmalige bijzondere afschrijvingen van 8,7 miljard euro (onder meer op de boekwaarde van Porsche). Dat klopt op papier, maar zelfs als je die eenmalige strop weggestreept, blijft er in Wolfsburg een schamele operationele marge van slechts 3,8 procent over. Voor een gigant als VW is dat zorgwekkend.

Waarom blijft er onderaan de streep zo weinig hangen? Volgens de Duitse analyse is het een optelsom van structurele problemen in Duitsland. De loon- en energiekosten zouden torenhoog zijn. Er zijn ook veel te veel personeelsleden voor het werk dat er ligt. Daarnaast zijn er te veel entiteiten die zeggenschap hebben. Als voorbeeld wordt de deelstaat Nedersaksen aangehouden die als grootaandeelhouder alle beslissingen kan tegenhouden.

En dan hebben we het nog niet gehad over de concurrentie uit China. Daarbovenop speelt precies het pijnlijke EV-probleem waar we eerder al over schreven: de elektrische modellen van Volkswagen zijn eindelijk een verkoopsucces, maar ze leveren nauwelijks geld op.

Valt Volkswagen om?

Geen zorgen; zo hard zal het gaan. Daarvoor is het merk te groot en te belangrijk. Toch wordt het wel tijd dat het tij gaat keren in Wolfsburg. Er blijft nu geen geld over voor de broodnodige investeringen in nieuwe (EV-)technieken. Zolang de kosten in Duitsland niet drastisch omlaag gaan, blijft het in Wolfsburg vooral heel hard werken voor een fooi.