Volkswagen komt met Jetta zoals je hem niet kent

De naam Jetta kennen we vooral als degelijke sedan, behalve in The Fast and the Furious, daar krijg je hem zonder remklauwen. Verder is de Jetta wel betrouwbaar en vooral heel voorspelbaar. Maar in China gooien ze het roer compleet om. Daar is de Jetta ineens… een elektrische SUV. Ja, dat moest ook even landen bij ons.

Jetta, maar dan anders

In Europa is de Jetta gewoon de sedan-broer van de Golf. In China is het inmiddels een compleet ander verhaal. Daar is Jetta sinds 2019 een eigen submerk van Volkswagen, gericht op betaalbare modellen.

Volgens bronnen gaat dat merk een nieuwe richting op: elektrische auto’s. Of zoals ze het daar noemen: New Energy Vehicles. Dat betekent alles van volledig elektrisch tot plug-in hybrides, maar deze nieuwe Jetta X is gewoon volledig elektrisch, geen zorgen. Opvallend detail: je ziet nergens een Volkswagen-logo. Dit is echt een losstaand merk geworden, ook al zit de Duitse moeder er nog gewoon achter.







SUV met een beetje Rivian-vibe

De Jetta X is een concept, maar wel eentje die al vrij productierijp oogt. Het design is vrij strak, hoekig en misschien een beetje stoer, een tikje Rivian, maar dan zonder Amerikaanse prijskaartjes. Volgens Volkswagen is dit de nieuwe “Modern Robust”-designtaal. Korte overhangen, een rechte houding en waarschijnlijk gebouwd op een dedicated EV-platform. Klinkt allemaal lekker modern, zoals de Chinezen het graag zien.

Binnenin is het zoals je verwacht anno 2026: schermen, schermen en nog meer schermen. Een groot centraal display, een extra scherm voor de passagier en nauwelijks fysieke knoppen. Want ja, in China willen ze vooral “AI-first” auto’s met spraakbediening en slimme functies. Knopjes zijn daar blijkbaar zo 2010.

Europa hoeft niet te hopen

Voordat je denkt: leuk, wanneer komt die hier? Het antwoord is simpel: niet. Jetta opereert exclusief in China en dat blijft voorlopig zo. De Jetta X is wel een voorproefje van wat komen gaat. Het merk wil vóór 2028 vier nieuwe elektrische modellen lanceren. Dit is dus nog maar het begin.

En stiekem is het ook een beetje de plek waar Volkswagen experimenteert. Dingen die in Europa misschien te spannend of te anders zijn, kunnen ze in China gewoon proberen.