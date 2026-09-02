Let op: deze PHEV's kunnen weigeren om elektrisch te rijden

Wie nu een plug-in hybride auto rijdt, gebruikt waarschijnlijk wel eens de volledig elektrische modus. Handig en goedkoop voor een kort ritje naar de supermarkt of het werk, toch? Niet als de auto weigert in de volledig elektrische stand te gaan.

Precies dit gebeurt nu in Zweden zoals gemeld door Carup . Daar kunnen bezitters van de Volkswagen Passat e-Hybrid of Caddy PHEV niet volledig elektrisch rijden als het kwik onder de - 10 graden Celsius daalt. Dat wil het weleens in de Zweedse winters.

De PHEV-rijders besloten aan te kloppen bij Volkswagen met het probleem. Volgens de importeur is het “niet mogelijk om een exact antwoord te geven’’ op de vraag waarom de auto stopt met elektrisch rijden in de kou. Kortom, ze weten het bij Volkswagen ook niet.

En dan speelt er nog een probleem in de winter. Verschillende eigenaren melden dat de auto bij extreme kou weigert op te laden als de smart-charging functie aanstaat. De laadindicator kleurt simpelweg rood tot de zon opkomt en het warmer wordt.

Problemen voor dealers

De boze Zweden laten het er niet bij zitten. Een gedupeerde stapte naar de lokale geschillencommissie en kreeg daar tot op de laatste cent gelijk. Omdat de dealer hem vooraf niet had geïnformeerd dat de auto bij -10 °C niet meer op elkaars stroom kan rijden, mocht hij de Caddy terugbrengen en kreeg hij de volledige aankoopsom van circa 600.000 Zweedse kronen (ruim 52.000 euro) terug.

De Zweedse consumentenbond M Sverige haalt fel uit naar het Duitse merk. Ze noemen de auto's gekscherend 'zomerauto's'. Het is immers merkwaardig dat de Duitse fabrikanten nota bene elk jaar afreizen naar het noorden van Zweden om hun auto's in de meest barre omstandigheden te testen, maar dat een doorsnee Scandinavische winterochtend de hybride-techniek al buitenspel zet.

Volkswagen reageert

Inmiddels heeft het nieuws ook de PR-afdeling van Volkswagen Zweden bereikt. De topman ervan, Marcus Thomasfolk, zegt in een verklaring: “Of de auto 100 procent op stroom rijdt als het echt koud is buiten, daar valt geen exact antwoord op te geven. Dat hangt af van de snelheid en andere rijomstandigheden. In sommige gevallen moet de benzinemotor kortstondig bijspringen om de hoogvoltbatterij te ondersteunen, aangezien strenge kou de capaciteit van de accu verlaagt.’’

Wat betekent dit voor Nederlandse VW PHEV-rijders?

In Nederland komen temperaturen van dik onder de -10 °C uiteraard bijna nooit voor. Toch kan ik met voorstellen dat er eigenaren zijn die zich ’s winters tijdens de wintersport op de Oostenrijkse of Duitse snelwegen begeven. Mocht je met een plug-in hybride Volkswagen de Alpen in trekken, hou er dan dus rekening mee dat die milieuvriendelijke elektro-modus bij vorst zomaar eens in een hele diepe winterslaap kan vallen!

Via Algemeen Dagblad

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