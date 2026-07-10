VAG neemt drastische maatregelen: helft van de modellen wordt geschrapt

Na dieselgate was Volkswagen weer volledig opgekrabbeld, maar de laatste jaren zitten ze toch weer in zwaar weer. In Europa gaat het nog best prima, maar in de VS en China niet echt. In 2025 zag Volkswagen de winst weer met 5 miljard dalen. Daarom kiezen ze nu voor drastische maatregelen.

De directie heeft een plan gepresenteerd aan de raad van commissarissen: ze willen de helft (!) van de modellen schrappen. Dit betekent niet dat je volgend jaar opeens de helft van de modellen zult missen in de configurator, dit moet in de loop van de komende jaren gebeuren. Desalniettemin is het een ingrijpende beslissing. Zo kennen we Volkswagen niet. Hun motto is altijd geweest ‘hoe meer modellen, hoe meer vreugd’.

Niet alleen Volkswagen

Nu moeten we zeggen dat Volkswagen best wat modellen kan missen. Ze hebben op dit moment zestien modellen in hun gamma. Is dat nou per se nodig? Het gaat echter niet alleen om Volkswagen zelf. Over de hele linie worden modellen geschrapt, dus óók bij Skoda, Cupra, Audi en Porsche. Als ze dan toch bezig zijn, kunnen ze het hele merk Seat meteen opdoeken, want het is al lang duidelijk dat Cupra het nieuwe Seat is.

Naast modellen gaat Volkswagen ook weer banen schrappen. Hoeveel is nog niet helemaal duidelijk, maar vorige maand werd er gesproken over 100.000 banen. Daarom waren er gisteren ook weer stakingen in de fabrieken, op het moment dat de directie de plannen voorlegde aan de commissarissen. Of er nog meer fabrieken gesloten worden is ook niet duidelijk, maar dat is niet ondenkbaar als de helft van de modellen wordt geschrapt.

Enfin, als er modellen geschrapt moeten worden, welke moeten dat dan zijn? Laat het weten in de comments!

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover