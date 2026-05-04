Volkswagen nummer 2 in China, maar niet door EV’s

Er is al veel geschreven en gezegd over de Europese automerken versus de Chinezen. Alle Europeanen in het algemeen en de Volkswagen Group in het bijzonder zouden het gaan afleggen tegen de Chinese autofabrikanten. Maar is dat ook echt zo? Wat zeggen de cijfers? Waar liggen bedreigingen, waar zijn de kansen?

Volkswagen en China gaan ver terug

Volkswagen was er vroeg bij in China. Al in 1985 startte het Duitse concern daar met het bouwen van auto’s. Destijds moest je als buitenlands bedrijf een jointv enture aangaan met een lokale Chinese autobouwer. In oktober 1984 werd Shanghai Volkswagen Automotive Co opgericht, die joint venture is nu bekend onder de naam SAIC Volkswagen.

Inmiddels zijn er nog meer joint ventures, die ook allemaal een (deels) eigen markt bedienen. Het is één van de redenen dat er allerlei Volkswagens in China rondrijden die we hier helemaal niet hebben.

De nummer 2 op de Chinese markt

Voordat we Volkswagen helemaal afserveren op de Chinese markt, is het goed om eerst eens de cijfers erbij te pakken. Die laten namelijk een compleet ander beeld zien.

De Volkswagen Group stond na de eerste drie maanden van dit jaar in China nummer twee op de verkoopranglijst. Nauwelijks iets om je zorgen over te maken.

VW was zelfs nummer 1 op de verzekeringsmarkt. Naar die cijfers wordt ook wel gekeken om een beeld te krijgen of auto’s daadwerkelijk de Chinese weg op zijn gegaan. In de andere verkoopcijfers zitten blijkbaar ook auto’s die vervolgens worden geëxporteerd. Zoals in de VS zeggen: je hebt “lies, damn lies and statistics”.

Het aandeel NEV van de Volkswagen Group is te laag.

De termen NEV en EV worden nog wel eens door elkaar gehaald, wat niet terecht is. Een NEV is een New Energy Vehicle en daar vallen alle auto’s onder die deels op elektriciteit rijden. NEV’s zijn dus niet alleen EV’s, maar ook plug-in hybrides en waterstofauto’s.

Volkswagen China doet het met de verkoop van NEV’s best beroerd. Dit is het moment dat jullie weer naar boven scrollen naar de tabel. In de laatste kolom staat het percentage van de verkopen wat een NEV was. En ja, het percentage bij de Volkswagen Group is laag, beschamend laag. Overigens: in de ICE-ranglijst zijn ze de absolute nummer 1.

De Europese elektrische VW’s waren niet goed genoeg

Voordat je de ID.3 en ID.4 weer onder de bus gooit, dat zijn in de basis geen slechte auto’s (al konden ze wel beter). Deel van het probleem is dat Europa, China en de VS compleet verschillende markten zijn. Een Duitser rijdt zo hard mogelijk over de autobahn naar huis, een Amerikaan sleept een gigantische caravan of boot mee achter zijn pickup en een Italiaan heeft een kleine auto nodig voor in de stad.

Voor een Chinees is een auto niet alleen een vervoermiddel, eerder een verlengde van hun huis. Europeanen komen thuis aan (of staan aan het begin van de wijk nog even te bellen met hun “secretaresse”) en stappen direct uit. Voor veel Chinezen is hun auto comfortabeler en rustiger dan hun woonkamer. Ze blijven dus vaak nog even zitten en kijken een video op het grote scherm, zittend op hun riante fauteuil met massage.

Of eigenlijk zijn de Europese elektrische VW’s niet groot genoeg

Waar we hier reikhalzend uitkeken naar de lancering van de ID.Polo en Renault 5, was het beeld op de autoshow van Beijing totaal anders. Bij vrijwel ieder Chinees automerk stond een minimaal 5,30 meter lange SUV met drie zitrijen op de stand. Weelderige captainseats, grote schermen en minimaal 500 pk leek de norm. Eerder BMW X7 dan ID.Polo dus.

Nu komt er wel een groot EV-offensief aan van VW in China. In de komende periode lanceren ze 20 elektrische modellen. Die worden niet in Wolfsburg gemaakt en dan naar China verscheept, want dat werkt niet meer zo. Het thema van de Volkswagen China Group Night was dan ook: “In China for China”. Ze lanceerden daar vier nieuwe modellen en de laatste AI-powered systemen.

Onder de noemer ID.UNYX ontwikkeld Volkswagen onder meer auto’s samen met Xpeng. Door deze stap kan Volkswagen veel sneller nieuwe modellen ontwikkelen, de ID.UNYX 09 is in slechts 24 maanden ontwikkeld.

Waar we in Europa merken zoals Cupra, Seat en Skoda hebben, krijgen de Chinezen hun eigen speciale merk. De oeroude Jetta was bijzonder populair sinds FAW-VW die in 1991 op de markt bracht. Vanaf 2019 werd JETTA een apart merk met modellen zoals de VA3 (een sedan), VA7 (een grotere sedan), VS5 (Ateca), VS7 (Tarraco) en de VS8. Nu gaat JETTA ook op het elektrische pad met een elektrische concept die duidelijke Rivian vibes heeft. Tot 2028 komt Jetta met minimaal vier elektrische auto op de markt.

AUDI met vier letters

Tot voor kort wist ik niet hoe ik het Chinese AUDI en het Europese Audi uit elkaar moest houden. Wat je al wel niet opsteekt van zo’n trip naar Beijing. Het is AUDI met vier letters en Audi met vier ringen. Eigenlijk kinderlijk eenvoudig dus, hoewel je even scherp moet hebben dat het over het logo op de motorkap en kont gaat.

AUDI met vier letters kwam in Beijing met hun tweede model de E7X. Vermoedelijk vinden jullie het geen probleem dat deze nieuwe AUDI in principe de oversteek niet richting Europa gaat maken.

Rijden niet alle Chinezen elektrisch?

Volkswagen China is dus marktleider in China in auto’s met een verbrandingsmotor. Voordat je denkt dat het marginale business is, is een vergelijk met de Nederlandse markt wel interessant. In Nederland verkopen alle merken totaal wellicht dit jaar zo’n 400.000 auto’s, maar waarschijnlijk wordt het minder. Dat is dus ook ongeveer het aantal auto’s wat Volkswagen in twee (!) maanden in China verkoopt.

De verbrandingsmotor is dus nog lang niet dood, hoewel er grote lokale verschillen zijn. In Beijing moet je kentekenplaat hebben voor je een auto mag kopen. Op groene platen voor NEV’s moet je al wachten, op de blauwe platen voor verbrandingsmotoren is de wachtlijst extreem lang.

Buiten de grote steden en/ of in andere grote steden zijn de regels weer anders. En dan blijkt dat Chinezen ook gewone mensen te zijn, die dezelfde bezwaren hebben tegen volledig elektrische auto’s als wij in Europa (en in de VS). Range anxiety, de angst om niet te kunnen laden, het zijn geen nieuwe argumenten om niet voor een EV te kiezen. De gemiddelde Chinees heeft overigens ook geen oprit om daar lekker zelf met je eigen opgewekte zonnestroom de elektrische auto op te laden.

Het spel voor Volkswagen in China is dus nog lang niet over. En ook zijn we voorlopig nog niet van de verbrandingsmotor af.

PS: welke auto staat er op headerfoto en welk model is dat in Europa?