Volkswagen wil van dit merk af en het is niet Seat!

Normaal gesproken hou je een grote schoonmaak in de lente. Bij Volkswagen hebben ze dit verplaatst naar het najaar. Honderden bedrijfsonderdelen worden tegen het licht gehouden. Hebben we dit nog nodig? Moeten we hiermee doorgaan? Er staat nu weer een merk op de lijst om te verdwijnen.

Het gaat hier om Ducati. Het Italiaanse motormerk is sinds 2012 onderdeel van de Volkswagen Group. Interessant genoeg wilde het Duitse autoconcern dit merk zo’n negen jaar geleden al dumpen, maar uiteindelijk zagen ze daar destijds van af . Of dat nu ook gaat gebeuren?

Het is overigens nog geen garantie dat Ducati inderdaad het veld moet ruimen bij Volkswagen, aldus Bloomberg . Het zou slechts een overweging zijn. Ducati behoort simpelweg tot de ongeveer 600 bedrijven en activiteiten die Volkswagen momenteel onderzoekt.

Ducati doet het best lekker

Audi nam Ducati in 2012 over en groeide door de jaren heen tot de top van de motorwereld. De Panigale en andere superbikes zijn inmiddels net zo herkenbaar als de naam Ducati zelf. Het leuke van een autoconcern als moederbedrijf hebben, is dat er ook leuke samenwerkingen met de merken kwamen. Denk aan een speciale Ducati Superleggera V4 met een knipoog naar Lamborghini. Ook op het circuit doen de Italianen goede zaken. Ducati heeft sinds 2020 maar liefst zes opeenvolgende constructeurstitels in de MotoGP gewonnen.

Financieel is Ducati echter een enorm kleine speler voor het Volkswagen-concern. Het merk verkoopt ongeveer 50.000 motoren per jaar. In het afgelopen jaar was Ducati goed voor een omzet van 925 miljoen euro en een operationele winst van 52 miljoen euro. Het gaat nu goed met Ducati, wat het interessant maakt voor Volkswagen om misschien nu afscheid te nemen van het merk voor een mooi bedrag.

Sentiment

Er hangt wel wat oud zeer aan dit merk. Ducati was een persoonlijk project van Ferdinand Piëch, de inmiddels overleden patriarch van de Porsche-Piëch-familie en een groot motorliefhebber. Hij was een belangrijke voorvechter van de overname in 2012 en zat later zelfs in het bestuur van Ducati. Nou had Piëch wel vaker last van dingen erdoorheen drammen (hoi Veyron ), maar Ducati was wel degelijk een succes.

Maar op sentiment alleen blijven de lichten niet branden in Wolfsbrug. En dus neemt men in overweging om afscheid te nemen van Ducati.