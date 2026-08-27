De Volkswagen Passat uit de Autoblog Garage kan van jou zijn

Iedereen die al meerdere auto's in bezit heeft gehad, kent het gevoel van keuzes maken. Het afgelopen half jaar heb ik meermaals de keuze gemaakt om mijn Volkswagen Passat toch nog even te houden. Ja, ik heb er genoeg gezeik mee gehad, maar deze uitvoering is zo perfect dat ik erg tegenop zie tegen het moment dat 'ie niet meer van mij is. En dat moment, dat kan binnenkort zijn: de Volkswagen Passat van Loek uit de Autoblog Garage staat op Marktplaats.

Om mee te beginnen: een volledig afscheid volgt, dus ik wil het niet té uitgebreid hebben over het hoe en wat. Dat komt nog wel. Voor nu wil ik het vooral hebben over het verkoopmoment. De reden is vrij simpel: ik rijd er bijna nooit meer mee. Mijn woon-werkafstand voor de 9-tot-5-baan die ik ook nog heb, daar is de Audi A2 voor gekomen (want de Passat is wel zo'n auto die er niet van houdt om enkel maar kleine ritjes te rijden). Verder doe ik niet zo veel met de auto, behalve heel sporadisch de snelweg pakken voor iets wat even ietsje verder weg is. Om vervolgens jankend te staan pinnen als er weer 70 liter benzine in moet.

En dan komt dat moment wat ik in de intro ook al aanhaalde. Ik vind de blauwe Volkswagen Passat gewoon een mooie auto, iets wat gaaf is om te hebben. Onder het mom 'je hobby mag geld kosten' kon ik het dus goedpraten. En als je af en toe even de lasten wil verlichten door de Audi wat meer werk te geven, ja, dat kan. Maar ook dat heeft grenzen. Ik ben een autoliefhebber pur sang, maar je moet de rationaliteit ook niet volledig recht praten wanneer het krom is.

De druppel komt door een ontwikkeling in die eerdergenoemde 9-tot-5-baan. Waardoor mijn woon-werkkilometers toch wel gaan toenemen, tot een punt dat ik een beetje tegen een muur aanloop met de Volkswagen Passat. Nu kan ik hem nog kwijt voor een beetje geld om te investeren in een auto die het allemaal net even iets beter kan. Want met het aantal jaarkilometers dat mij te wachten staat, is de Passat binnenkort wellicht geen stuiver meer waard. En dat is zonde.

Volkswagen Passat uit de Autoblog Garage op Marktplaats

Dat even wat betreft de waarom. De 'wat' qua de Volkswagen Passat die op Marktplaats te koop staat is dus mijn Passat Variant uit 2009. Deze heb ik gekocht als opvolger voor de niet echt goed bevallende Mazda 6. Die auto was eigenlijk zo goed dat het saai en voorspelbaar werd, ik had er geen klik mee. Dat was met de Passat wel anders. Ondanks al deze rationele argumenten heb ik enorm genoten van deze auto, van het karakter, van het comfort, van het vermogen.

Ik vond deze Passat Variant ook op Marktplaats en viel op de uitvoering. Die blijft geniaal. Ja, je gaat vaak de vraag krijgen 'is het een R36' en nee, dat is het niet. Wat het is, is een R-Line-pakket voordat dit echt een R-Line-pakket was. Onder de noemer 'R Design Edition' gebruikte Volkswagen de aerokit van de BlueMotion om een sportief uitgevoerd model te maken. Dikkere bumpers rondom, dezelfde velgen als de Passat R36 en optioneel dezelfde kleur, Biscay Blue Metallic geheten. Het motorenaanbod was 'gewoon' wat je ook in de normale Passat kon krijgen, waar in 2009 in dit exemplaar de 200 pk sterke 2.0 TSI (EA888 CAWB) voor is gekozen met een handgeschakelde zesbak. Er zitten een paar fijne features en opties op, zoals half leder half alcantara sportstoelen, Dynaudio Premium Audio, een sportonderstel, de goede vertrouwde RNS 310-multimedia met bluetooth en weergave voor je airco en parkeersensoren: genoeg leuks.

OEM-plus mods

Ik wil mezelf verder niet als een Corvette-eigenaar gaan indekken en de zeldzaamheid van de Volkswagen Passat uit de Autoblog Garage het grootste verkooppunt maken, maar aan de andere kant: er zijn niet veel exemplaren zo uitgevoerd als deze. Helemaal in Nederland, waar voor zover ik weet de R Design Edition nooit of heel weinig is geleverd. En als je er eentje ziet is 'ie vaak wit of zwart, vrijwel nooit blauw. Wat dit exemplaar wel uniek maakt zijn een aantal modificaties die niet echt voelen als modificaties. R36-remmen met blauwe remklauwen, bijvoorbeeld. Een chip door Van Vught Tuning naar 267 pk, waarmee je niet bijster ver af zit van de 300 pk in een R36. Ook is de diffusor van een R36 geplaatst en het eindstuk van de uitlaat is vervangen door een pijp aan weerszijden. Ten slotte heeft 'ie een reeks interieurmodificaties uit de nieuwere Passat B7, zoals de plaatsing van de elektronische handrem, modernere tellerbak en stuur en een analoog klokje.

De bagage

Tuurlijk wil ik met alle liefde mijn Volkswagen Passat aanprijzen als de beste auto ooit gemaakt. Maar als Autoblog-schrijver wil ik graag eerlijk zijn, ook over de dingen die wellicht de Passat een beetje bagage meegeven. Bijvoorbeeld de motor. Ik had eigenlijk helemaal geen trek in een 2.0 TSI, helemaal niet met 246.000 kilometer achter de kiezen (en nu dus met 258.000 kilometer). Maar! Bij 240.000 kilometer is er een volledig gereviseerde motor in gekomen en door mijn garage is bevestigd dat de meeste onderdelen inderdaad als nieuw zijn. Dan hoop je geen onheil meer tegen te komen, maar dat gebeurde wel.

Zo heeft bij 253.000 de ketting een tandje overgeslagen. Dit had als resultaat dat ik een kettingrevisie heb moeten uitvoeren, maar dit heeft verder geen invloed op de rest van de componenten. Een maand later zat er een gaatje in het PCV-rubber, waardoor de PCV vervangen moest worden. Ook bij de eerste beurt bleek dat het luchtfilter flink aan vervanging toe was en de bougies soms niet helemaal lekker vonkten. Dat heb ik natuurlijk allemaal laten vervangen inclusief een factuur.

Is het dan nu gefikst? Ja en nee. Alsnog is er soms sprake van een kleine twijfeling bij 4.000 toeren. Dus motorisch is er toch nog wat onderzoek nodig. Daar kom ik zo even op terug. Voor nu moet je ook weten dat er wel wat gebruikssporen op de Volkswagen Passat zitten. Hele kleine schades rondom, slijtage op interieurdelen en een paar zaken doen het niet. Nogmaals: ik ben er liever eerlijk over, want ik heb er nooit tijd voor gehad om het op te lossen. Hij heeft dus wat TLC nodig.

Het aanbod

Goed, voordat je een auto koopt die onverwachts ineens een motorstoringslampje geeft, heb ik een aanbod voor je als jij de potentiële koper van mijn Passat bent. De keuze is als volgt.

Hij staat op Marktplaats voor 5.995 euro. Die prijs is inclusief een nieuwe apk, een check door mijn garage en een diagnose dan wel oplossing voor het probleem waardoor hij soms wat twijfelt. Ik hoop dat dit iets simpels als een vacuümlek is, maar het kan ook een iets manke injector zijn. Hoe dan ook ben ik bereid om het op te lossen en dan krijg je de auto zo goed als 'ie is voor, in mijn optiek, een redelijke prijs.

Als jij als handige Harry zegt 'nee joh, los ik zelf wel op', dan ben ik bereid de prijs iets te laten zakken. Niet met duizenden tegelijk, maar iets laten zakken wil ik echt wel doen. Dan koop je de auto 'as is' en gooi ik er een nieuwe apk op, maar is het mankement inbegrepen. Ik rijd nog af en toe in de auto en dat wil 'ie echt wel, alleen soms dus met een kleine hik.

Kortom: jij kan het nieuwe baasje worden van de Volkswagen Passat uit de Autoblog Garage, als je even een blik werpt op Marktplaats. Ik ben een rustige rijder, ik geef de auto niet op zijn lazer voordat er minstens 10-15 minuten mee is gereden en er is meer dan genoeg 98E5 doorheen gegaan. Wie deze taak van mij wil overnemen mag zich melden. Extra punten als je laat weten dat je een AB-lezer bent :)

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