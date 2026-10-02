Volkswagen pimpt je Transporter en je ID.Buzz met deze Signature Edition

Als je als ondernemer in een busje rijdt dan is dat natuurlijk altijd je werkpaard. Maar als ZZP-er met een gezin breng je veel tijd door in je auto, dus mag je er ook wel een beetje knap bij zitten. Voor die mensen heeft Volkswagen nu van de (e-) Transporter en de ID.Buzz de Signature Edition.

Het Signature Edition pakket noemt het merk het officieel. Een exclusief pakket om van de werkpaarden van het merk luxepaarden te maken. Het pakket zorgt voor meer comfort en sportieve looks. Van buiten, maar ook van binnen. Carbonlooks spoilers, zwarte accenten en dikke velgen aan de buitenkant en Dinamica en ecoleder in zeskantpatroon aan de binnenkant.

De details

Eerst de buitenkant dan maar. Er is een voorspoiler én een achterspoiler. Op één been kun je niet lopen natuurlijk. Uitgevoerd zoals gezegd in carbonlook. Ook hebben de bussen sidesteps, een zwart uitgevoerde grille en uiteraard ook zwarte Volkswagen-logo's. De striping onderaan de flanken en de speciale Signature-badges op de voorzijde, zijkant en achterzijde maken de exclusieve looks compleet.

Een speciale uitvoering betekent ook speciale velgen. Voor de (e-)Transporter zijn dat 19 inch Style 25 velgen. Voor de Volkswagen ID.Buzz zijn dat 20 inch Style 22 exemplaren.

In het interieur stoelen met ecoleder met Dinamica-accenten en natuurlijk het Signature Edition logo. Want als je bij hebt betaald wil je dat natuurlijk wel iedere keer als je instapt zien. De bekleding heeft een zeskantpatroon en contrasterende stiksels. Ook in de deurbekleding komt het Dinamica en eco leder terug. Bij de (e-)Transporter is ook het dashboard aan de bijrijderszijde afgewerkt met Dinamica.

Prijs

Wat mag dat moois dan kosten hoor ik jullie denken. Nou, voor 6.495 euro krijg je jouw Volkswagen bus geleverd met dit Signature Edition Pakket. Exclusief btw uiteraard. Het wordt pas na de kentekenaanvraag gemonteerd, dus je betaalt wel 6,5k, maar het komt niet bovenop de fiscale waarde van de bedrijfsbus. Toch lekker als je ook bijtelling moet betalen als kleine ondernemer.