Volkswagen Polo en ID. Polo kunnen naast elkaar bestaan, met één 'maar'

Het is vooralsnog de bedoeling dat de Volkswagen ID. Polo niet de benzineversie gaat vervangen. De twee kunnen beide een plekje in de markt innemen, zonder elkaar perse in de weg te zitten. Stiekem hoopt Volkswagen natuurlijk dat zo veel mensen voor de ID. Polo kiezen dat de benzine-Polo met pensioen kan, maar dit kan ook. Voor liefhebbers is de kans groot dat er wel iets gemist gaat worden.

Daar de Volkswagen ID. Polo gebaseerd is op de ID.2All Concept, kwam vrij snel de Volkswagen ID. Polo GTI op basis van de ID. GTI Concept. Toegegeven: veel van het concept is overgenomen. Waaronder die kekke velgen die doen denken aan de Pirelli P Slot-velgen van de Golf I GTI. Zo'n auto waar je zelfs als doorwinterde EV-hater toch even jezelf achter de oren krabt.

Normale Polo GTI

Ook hiervoor geldt dus in theorie: Volkswagen ID. Polo GTI is de elektrische invulling, de normale Polo GTI heeft daar niks mee te maken. Toch heb je wellicht gemerkt dat het voor de sportievelingen anders is. Er is namelijk geen Polo GTI meer. Na het verdwijnen uit de Nederlandse prijslijsten is de productie nu wereldwijd beëindigd. Nergens gaan de ID. Polo GTI en normale Polo GTI elkaar vergezellen. Het is ID. Polo GTI of niks.

Ergens wel jammer, maar het is begrijpelijk dat de Volkswagen Polo GTI geen succes was in zijn laatste jaren. Het moest altijd de perfecte junior zijn voor de Golf GTI. Voor de eerste Polo GTI op basis van de 6N uit de late jaren '90 betekende dat een 1.6 in plaats van een 2.0. Dat werd nog even de 1.8 '20V' bij de 9N2, waarna de 6R de niet zo beste 1.4 'twincharged', exclusief met DSG, kreeg. Na de facelift verscheen nog een 1.8 TSI (de Golf GTI had diezelfde motor als 2.0) met handbak en dat ging de standaard vormen voor de laatste Polo GTI (AW). Dezelfde 2.0 TSI als de Golf met iets minder vermogen. Dat maakte de Polo misschien wel leuker dan ooit, maar ook duurder dan ooit. Zo duur dat de upgrade naar een Golf GTI bijna een no-brainer werd.

De toekomst van de Volkswagen Polo GTI is dus elektrisch, want een andere optie dan de ID. Polo GTI is er niet en komt er ook niet meer. In plaats van 207 pk uit een 2.0 TSI op de voorwielen moet je het doen met 226 elektrische pk's op de voorwielen.