Volgens VW moet de EU de enige levenslijn van Chinese autobouwers afkappen

Als je zelf in nood zit, dan gelden er blijkbaar ineens heel andere regels. Tenminste, zo doet Volkswagen het blijken met de meest recente oproep van CEO Oliver Blume van VW AG. Hij vindt namelijk dat de EU wel eens een beetje bij mag springen op punten waar het bedrijf eerst keihard op tegen was.

We gaan voor deze keer even terug naar 2024. We staan aan de vooravond van het wel of niet invoeren van importheffingen op Chinese elektrische auto's door de Europese Commissie. Op dat moment klom vrijwel elke Duitse autobouwer, waaronder dus ook Volkswagen, op z'n houten kistje in het park om te het grote publiek duidelijk te maken dat dit een ongewenste ingreep van de EU was. Men moest nog net niet met fakkels en hooivorken naar Brussel trekken om het tegen te gaan. De ingreep zou niet alleen niet werken, maar ook nog eens keihard de concurrentie en daarmee de innovatie van de autobranche tegenwerken.

Nu, amper twee jaar later, liggen de zaken ineens blijkbaar heel anders. Nu heeft Volkswagen de nummer één positie op de Europese PHEV-verkooplijsten op moeten geven aan een Chinees, en roept de topman direct op om importheffingen op Chinese PHEV's. En dat moet allemaal liever gisteren dan vandaag gebeuren.

"We hebben geen tijd te verliezen", verklaart Blume tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers. "De heffingen op BEV's werken. Daar zijn we concurrerend op prijsniveau. Waar het nog niet werkt is bij de plug-in hybrids."

Hij gaat verder en geeft aan dat de export van PHEV's voor veel Chinese autobouwers op dit moment zo'n beetje de enige levenslijn is. "Chinese concurrenten voelen de druk op de eigen markt en export is hun enige kans om succesvol te zijn". Wat druk op deze ader zetten kan ervoor zorgen dat er minder invoer komt en dat de prijzen van de auto's die wel ingevoerd worden omhoog gaan. Kortom, het levert meer ademruimte voor de Europese spelers op.

Duurt lang

Het is inmiddels geen geheim meer dat de Chinese autofabrikanten het gapende gat in de Europese regelgeving al bij het opdoemen van de importheffingen zag opdoemen. Veel van hen, zelfs de merken die eerst verkondigden EV-only te zijn, hadden ineens ook een PHEV in het aanbod. Die auto's konden, door het ontbreken van extra importheffingen, enorm goedkoop in de markt gezet worden. Toch duurde het tot de Volkswagen Tiguan van zijn troon gestoten werd door de BYD Seal U voordat er aan de alarmbellen getrokken werd.

Overigens is Blume ook laat met zijn opmerkingen. De Europese Commissie kijkt al langer naar het optuigen van importheffingen op Chinese PHEV's. Helaas gaat niets heel snel in Brussel. Wanneer er meer bekend wordt over de plannen, of ze er komen en zo ja, wanneer ze komen? Dat weten ze waarschijnlijk zelfs in België nog niet eens.

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