Volkswagen schroeft productie ID.4 terug

De Volkswagen ID.5 is volledig geschrapt vanwege gebrekkige verkoopcijfers, maar de ID.4 is ‘still going strong’. Toch wordt nu ook de productie van deze auto teruggeschroefd. Sterker nog: een complete fabriek gaat stoppen met de ID.4.

De Volkswagen ID.4 wordt op dit moment in vier fabrieken gebouwd: één in Duitsland, één in de VS en twee in China. In China hebben ze alleen afwijkende varianten (de ID.4 X en ID.4 Crozz), dus die tellen niet helemaal mee.

Plaats maken

Volkswagen trekt nu in hun Amerikaanse fabriek de stekker uit de ID.4. De reden: de ID.4 moet plaats maken voor de nieuwe Atlas, die vorige week werd onthuld. Dit is een bakbeest van 5,13 meter. Daarom vindt Volkswagen deze auto voor de Amerikaanse markt veel belangrijker dan de ID.4.

De ID.4 was ook geen enorme hit in the Land of the Free. Vorig jaar verkochten 22.000 exemplaren in de VS. Dat is niet niks, maar daar hebben ze dus wel een complete productielijn voor ingericht in de Chattanooga-fabriek. Terwijl Volkswagen vorig jaar 71.000 verkocht van de oude Atlas.

Niet definitief het einde

Overigens keert Volkswagen de VS niet definitief de rug toe met de ID.4. Een toekomstige versie van de ID.4. zal ook weer in Noord-Amerika leverbaar zijn. Daarmee bedoelen ze waarschijnlijk de ID. Tiguan, ID.4 Neo of hoe de facelift ook gaat heten.

In Nederland doet de ID.4 het nog steeds best aardig, zeker als je bedenkt dat het model al een dagje ouder wordt. In het afgelopen kwartaal werden er 548 verkocht. Ter vergelijking: van de Golf werden er 573 verkocht.