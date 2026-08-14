Is het einde van Seat aangebroken?

Het lijkt wel van kwaad tot erger te gaan bij Volkswagen. Uit een gelekt document blijkt namelijk dat naast duizenden werknemers, een tiental modellen en een paar fabrieken, ook zustermerk Seat op het hakblok ligt.

Het bestuur van de Volkswagen Group gaat niet zo netjes om met gevoelige documenten waarin de toekomstplannen van het hele concern voorgesteld worden. Ze belanden namelijk pardoes in de schoot van de redacteuren van Automobilwoche, die vervolgens de inhoud graag met de rest van de wereld deelt. Dat wordt helemaal niet gedaan om op een laagdrempelige manier de reactie van belanghebbenden te peilen. Ook niet om deze alvast een beetje op te warmen voordat de botte bijl echt valt.

Hasta luego, Seat

In het document staat overigens niet heel veel nieuws. Er moet nog steeds gesneden worden in de kosten, daarom moet alles vereenvoudigd en uitgekleed worden, inclusief het aanbod. En bij dat laatste vonden we iets opmerkelijks, want naast het logische schrappen van nog meer minder goed presterende modellen zoals de ID5, Taigo, T-Cross en T-Roc, wordt er ook met een heel kritisch oog gekeken naar de toekomst van Seat.

Het Spaanse submerk heeft de afgelopen jaren aanzienlijk marktaandeel ingeleverd en is daardoor ook strategisch veel minder interessant geworden om aan te houden voor het Duitse moederbedrijf. Dat komt met name doordat er grof ingezet is op Cupra, dat eerst onderdeel was van Seat, maar los werd getrokken om te focussen op sportievere en elektrische modellen. Het grappige is dat de top van VW nu mogelijk aan het kijken is om het omgekeerde te doen: Seat onderbrengen bij Cupra.

Sneller en simpeler = beter

Nog iets opmerkelijks: er moet minder uitgegeven worden aan de productie van nieuwe auto's, waarmee geld vrij komt voor innovatie. Met andere woorden: het is het idee om in te zetten op standaardisering van eigenlijk alles binnen de groep, zodat er meer geld kan naar AI en het sneller doorontwikkelen van technische ontwikkelingen.

Nog simpeler gezegd: de tijd van conceptschets naar productie moet sneller en goedkoper. De Audi Nuvolari wordt al als uithangbord gebruikt voor dit principe. De autobouwer zegt vol trots dat het 'slechts' 405 dagen nodig had om deze supercar realiteit te maken. Gezien de niet al te positieve reacties de auto, kan je je afvragen in of deze haastige spoed ook in dit geval zelden goed is was.

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