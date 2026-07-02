Volkswagen stopt met 1,5 miljard kostende technologie om Tesla bij te benen

Heb jij wel eens iets doms gekocht? Of in ieder geval iets waarvan je achteraf denkt 'goh, dat was geldverspilling?' Je kan waarschijnlijk in vrede doorleven wetende dat het je niet 1,5 miljard euro heeft gekost. Volkswagen kan dat niet meer nu ze de stekker hebben getrokken uit een potente nieuwe ontwikkeling.

Volkswagen had de handen ineen geslagen met Bosch om te werken aan ADA. Dat staat voor Automated Driving Alliance. Oftewel, de technologie-arm van Volkswagen genaamd Cariad en Bosch hadden bedacht om samen te werken aan een baanbrekend Tesla Autopilot-esque rijhulpsysteem. Er zouden al ruim duizend werknemers bezig zijn met R&D en er is dus al 1,5 miljard euro ingestoken. Het zou technologie betreffen die niet enkel voor de allerduurste Volkswagens bedoeld was, maar uiteindelijk door de hele VW-groep uitgerold zou moeten worden.

Gecanceld

Volgens Bild, op basis van interne bronnen, heeft Volkswagen dus het einde van ADA gemarkeerd. De reden is vrij simpel: na al dit geld over de balk smijten waren de resultaten nog steeds niet wat het merk graag wilde. Volkswagen achtte de technologie niet rijp om te integreren in hun auto's vergeleken met concurrenten. Dat klinkt wellicht ietwat vreemd, maar klanten vinden het hebben van goede rijhulpsystemen tegenwoordig belangrijk, zelfs als het een relatief basaal systeem betreft wat met software-updates uitgebreid wordt.

Prestigeproject

De nasleep is wat ongemakkelijk. ADA was bedoeld als een prestigeproject voor Cariad. Deze met veel bombarie aangekondigde software-arm van Volkswagen heeft sinds zijn introductie onder Herbert Diess nog niet voor de revolutie bij VW gezorgd die ze wilden. Sterker nog: malheur rondom de schermen en technologie in de interieurs van moderne Volkswagens was voor mensen eerder irritatie dan oplossing. Een systeem dat mee kan boksen met Autopilot is dan een mooie manier om te zeggen: kijk, we kunnen het wél! Alleen dan moet je dus ook echt kunnen wat je belooft.

Bovendien wil Volkswagen wel doorgaan met een reeks autonome rijhulpsystemen vanuit Cariad, maar beëindigt zijn samenwerking met Bosch. Wel wordt beweerd dat Volkswagen alsnog op zoek is naar een nieuwe partner om het bedoelde ADA-systeem toch uit te voeren. Benieuwd hoe dat gaat eindigen.

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