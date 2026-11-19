Volkswagen heeft het de laatste tijd niet makkelijk, maar nu hebben we eindelijk weer goed nieuws. Precies een jaar na de onthulling van de nieuwe generatie T-Roc trekt VW vandaag het doek van het topmodel in die reeks: de Volkswagen T-Roc R.

In Wolfsburg hebben ze geen half werk geleverd. Met een splinternieuwe mild-hybridversie van de 2,0-liter viercilinder turbomotor genaamd EA888 evo5 mag de T-Roc R zich de krachtigste Volkswagen-SUV op de Europese markt noemen. De aandrijflijn zorgt voor 333 pk en 420 Nm koppel. Net zoveel vermogen als de Golf 8.5 R dus. Het is trouwens ook de eerste Volkswagen R-auto met 48-volt mild-hybrid technologie.

Pittige crossover

Dat vermogen en koppel zorgt in de praktijk voor een sprintje van 0 naar 100 km/u in precies 5 seconden als je Launch Control gebruikt. De top is begrensd op 250 km/u. Echter gaat het bij de VW T-Roc R niet om de cijfertjes. Volkswagen heeft echt een goede poging gedaan om een hete crossover te bouwen. Zo reageert het motortje feller onder in de toeren. Om het turbogat te dichten springt het 48-volt systeem bij om een elektrische compressor aan te drijven.

In het onderstel gaat deze sportieve gedachte verder. Standaard beschikt de T-Roc R over een adaptief DCC-sportonderstel, 18-inch remmen en een zeventraps DSG-automaat gekoppeld aan 4Motion-vierwielaandrijving met R-Performance Torque Vectoring. Die koppelverdeler op de achteras verdeelt de aandrijfkracht niet alleen tussen de voor- en achteras, maar ook variabel tussen het linker- en rechterachterwiel. Dankzij nieuwe software blijft de hoge koets ook stabiel wanneer je links en rechts op een ondergrond met verschillende grip rijdt.

Daarnaast is er een een blauwe R-knop waarmee je de Race-modus activeert. Hierbij wordt het onderstel, de besturing en de aandrijflijn op scherp gezet. Daarnaast zijn ook de rijprofielen Special (die is afgestemd op de Nürburgring Nordschleife) en Drift voor gecontroleerd dwars gaan standaard aanwezig.

Ook heet aan de buitenkant

Het uiterlijk van de T-Roc R is ook goed aangepakt. Schuin van voren ziet het er nog best pover uit, maar lees even verder. Hij staat op nieuwe 19-inch Zandvoort-wielen (of optioneel gesmede 20-inch Warmenau-velgen) met blauwe R-remklauwen erachter. Verder herken je hem aan zijn R-bumpers, diffuser, zwarte details en quad pipes.

Op de optielijst staat een uitlaatsysteem met net zoveel pijpjes, maar dan van titanium en gebouwd door Akrapovič. Vink die uitlaat aan en een geintje van VW wordt nog leuker. Wanneer je de startknop minstens anderhalve seconden indrukt zonder het rempedaal aan te raken en trap je daarna pas de rem in om te starten, dan schiet het toerental kortstondig naar 3.000 toeren voor een lekker roffeltje uit de uitlaat, compleet met plofjes bij het gas loslaten.

Goed, de buitenkant van de T-Roc R was ik mee bezig. VW houdt de lakkleur Lapiz Blue metallic exclusief voor dit model die je met contrasterend zwart dak kunt bestellen. Door naar het interieur waar je wordt doodgegooid met blauwe verlichting. Verder zitten er vrij comfortabel uitziende stoelen in met blauwe stiksels en een R-logo op de borst. Schakelflippertjes achter het stuur mogen bij zo’n hete crossover niet ontbreken.

Kortom, Volkswagen levert behoorlijk peuk werk met deze T-Roc R. De voorverkoop begint vandaag. Een Nederlandse prijs heb ik op dit moment nog niet voor je. In Duitsland gaat ie voor 59.995 euro.