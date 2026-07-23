ZIEN: Volkswagen Touareg kopt Russische raket en rijdt gewoon verder

Ik heb geleerd dat de Toyota Hilux de meest onverwoestbare auto ter wereld is. Uit dit levende bewijs blijkt dat de Volkswagen Touareg er ook wat van kan. Op beelden van het Oekraïense Instagram-account emg_group is een zwaar gehavende Touareg te zien die een raketaanval heeft overleefd.

Ondanks dat het complete dak is opengereten en de zijkant aan flarden ligt, start de V6 TSI-motor nog gewoon. Ook de led-koplampen, achteruitrij- en knipperlichten branden vrolijk en de schermen in het dashboard functioneren ook nog alsof er niks aan de hand is.

De precieze toedracht van de aanval is nog onduidelijk. De meest waarschijnlijke theorie is dat de derde generatie Touareg stilstond toen er een raket vlak naast het voertuig insloeg. Die theorie wordt versterkt door het feit dat geen van de airbags is afgegaan. Ook zijn er delen van de vernielde koets weggeknipt zodat je veilig kunt in- en uitstappen.

Inruilen bij de lokale dealer zit er waarschijnlijk niet meer in, maar voor de marketingafdeling van Volkswagen is het ongetwijfeld een prima uithangbord voor de bouwkwaliteit. Bekijk hier de beelden.

Koplampen branden

Via Bild