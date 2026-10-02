Volkswagen verhoogt de prijzen van de ID.Polo en ID.Cross preventief

De leveringen van de Volkswagen ID.Polo zijn nog maar net op gang aan het komen, maar toch is het blijkbaar al tijd om de prijzen aan te passen. Maar niet omlaag, zoals je misschien zou verwachten.

De afgelopen paar maanden werden we keer op keer getrakteerd op prijsverlagingen. Veel merken bedachten dat het wel slim was om hun prijsstrategie naar beneden bij te stellen om daarmee de concurrentie wat beter aan te kunnen. Bij Volkswagen denkt men daar iets anders over. De ID.Polo vindt nu al zo gretig aftrek, dat de importeur zich genoodzaakt voelt om de vanafprijzen preventief op te krikken.

Hogere kosten en BPM

We zeggen preventief, omdat het hier gaat om een prijsstelling die eigenlijk pas volgend jaar ingevoerd zou moeten worden. De orderboeken van de ID.Polo lopen nu al zo vol dat de auto's die nu besteld worden, pas volgend jaar geleverd worden en dan zijn ze waarschijnlijk onderhevig aan andere kosten zoals een hogere BPM.

Dat betekent voor nu dat de kleine VW niet meer te krijgen is voor een 'net geen 25.000 euro'. Nu was er waarschijnlijk al geen hond die in deze meest uitgeklede versie zou gaan rondrijden, maar de mensen die dat toch van plan waren, moet daar nu duizend euro meer voor betalen. Voor minder dan 25.990 euro krijg je geen ID.Polo meer mee.

De prijsverhoging voor alle andere varianten is nog hoger. Met uitzondering van de First Editions, stijgen de vanafprijzen met 1.500 euro.

Ook de ID.Cross moet eraan geloven

Ook de ID.Cross wordt duurder. Maar vreemd genoeg vindt Volkswagen het bij dit model niet nodig om de instapper nog in prijs te verhogen. Die blijft netjes 27.990 euro kosten terwijl je voor alle andere varianten 500 euro meer moet meenemen. Het gat met tussen de beide ID.-modellen wordt hiermee wel aanzienlijk kleiner en de keuze ertussen ook lastiger

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover