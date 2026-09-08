Volkswagen verkoopt eerste fabriek aan militaire Iron Dome bouwer

CEO Oliver Blume van Volkswagen Group haalde afgelopen week opgelucht adem. Hij kreeg goedkeuring om het overgrote deel van zijn bezuiningsplannen door te voeren. Daaronder valt ook het mogelijk sluiten van vier fabrieken. Ondertussen verkocht hij een vijfde fabriek die niet in de plannen stond.

In de plannen van Blume stonden de fabrieken in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarsulm. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk of deze nu wel of niet gaan sluiten, laat staan wanneer. Ondertussen heeft de CEO toch de eerste stap in de bezuinigingen gezet en daarmee zijn zo'n 2.300 banen gered. Volkswagen Group heeft namelijk een overeenkomst gesloten met het Israëlische Aurelius Capital en de deelstaat Nedersaksen voor de overname van de fabriek in Osnabrück.

Geen verrassing

De verkoop komt niet helemaal als donder bij heldere hemel. In maart van dit jaar schreven we ook al over de eerste gesprekken tussen de partijen. Hierbij werd al gesproken over de mogelijke productie van defensiemateriaal voor de zogenoemde 'Iron Dome luchtafweerverdedigingsystemen' van Rafael Advanced Defence Systems. Het is ook niet vreemd dat Osnabrück de eerste fabriek is die naar een andere eigenaar gaat. Al sinds 2024 stond op de planning om daar de productie te stoppen.

Een extra veilig Duitsland en Europa

Het wapensysteem zou volgens de kopers bedoeld zijn om vooral Duitsland en Europa veilig te houden. Maar de echte wapens die er nodig zijn om het systeem draaiende te houden, worden niet in Duitsland gemaakt. Nadat de fabriek is omgebouwd, wat ongeveer een jaar zou gaan duren, is het de bedoeling om zware trucks, raketlanceringsinstallaties en elektriciteitsgeneratoren op de locatie in Duitsland te bouwen.

Hoewel alle betrokken partijen nogal enthousiast zijn over de voorlopige overeenkomst, moet het nog goedgekeurd worden door de nodige instanties. Vooralsnog heeft Volkswagen geen idee wanneer dit afgerond zou kunnen worden.

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