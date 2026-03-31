Volkswagen vernieuwt de Caddy: dit is er veranderd

Ik vraag me hardop af of de overgrote meerderheid van de Caddy-rijders er zelf en bewust voor kiest om in een Caddy te rijden. Ik bedoel: een groot deel rijdt in het busje voor het werk en heeft het busje toebedeeld gekregen van de baas. Een ander deel had net zo goed in een Opel Combo, Ford Transit Connect, Renault Kangoo of Citroën Berlingo kunnen rijden.

Of dit nu wel of niet speelt, de Caddy is nog altijd een succes op de bouwplaats. De huidige vijfde generatie kwam eind 2020. Sindsdien heeft Volkswagen Bedrijfswagens meer dan 500.000 bestelwagenversies van verkocht. Daarmee is het de succesvolste bedrijfswagen van Volkswagen. Een kleine facelift - en dus geen nieuwe generatie - moet dit succes een vervolg geven. Volkswagen gaat nog niet heel diep in op de veranderingen. Ik verwacht later nog een wat specifieker persbericht, maar voor nu delen we de belangrijkste informatie die we weten met je.

Hoe herken je de vernieuwde Volkswagen Caddy?

Aan de buitenkant zijn er een aantal nieuwe onderdelen waaraan je de aangepaste Caddy kunt herkennen. Volkswagen monteert nieuwe bumpers met aan de voorkant een nieuwe voorspoiler. De nieuwe voorbumper heeft wat weg van het nieuwe Golf-ontwerp. Het verwarrende: de Caddy Cargo krijgt weer een andere bumper. De Caddy is nu te krijgen met nieuwe lichtmetalen velgen. De wielen meten 16- tot 18-inch. Tevens kun je de Caddy bestellen met nieuwe exterieurkleuren waar je waarschijnlijk stickers overheen zult plakken.

De Volkswagen Caddy houdt zijn veelzijdige karakter. In de basis zijn er drie uitvoeringen: de Caddy-personenauto, Caddy Cargo als bestelwagen en Caddy California als kleine camper. Vervolgens kun je nog kiezen uit trims als Edition, Life en Style. De bestelwagenversie is er ook als Cargo Maxi met een hoger dak en een laadruimte van meer dan 3.100 liter. De California-camperversie kun je dan weer bestellen met een minikeukentje achterin.

Motoren

De opgefriste Caddy is er vooralsnog NIET als elektrische e-Caddy. Wellicht dat ie later nog komt. Je moet het nu doen met een benzine-, dieselversie en een plug-in hybride eHybrid. Die laatste komt maximaal 620 kilometer ver, waarvan 122 kilometer enkel op elektrokracht. Afhankelijk van de motor waar je voor kiest, kun je maximaal 1.500 kilo trekken.

Nog een teken van de schaarste aan informatie vinden we bij het interieur. Volkswagen zegt: ‘’Ook in het interieur van de nieuwe Caddy zijn ingrijpende veranderingen te verwachten, waaronder een groter, vrijstaand centraal display. Meer informatie over het nieuwe interieur van de Caddy volgt bij de start van de voorverkoop halverwege het jaar.’’ En dat was het. Naja, dan wachten we maar tot de zomer hè?