Volkswagen vindt nieuwe inkomstenbron: eigen auto's slopen

Ken je het gezegde 'De definitie van waanzin is steeds hetzelfde doen en dan een andere uitkomst verwachten'? We hebben het idee iemand bij Volkswagen deze tegeltjeswijsheid mogelijk iets te serieus heeft genomen. Het concern is namelijk begonnen met het omgekeerd bouwen van eigen voertuigen, oftewel het uit elkaar halen voor onderdelen.

Als je nauwelijks nog iets verdient aan de auto's die je bouwt, dan kun je ze maar beter uit elkaar halen en als losse onderdelen verkopen. Dat verdienmodel werkt al jaren voor de slopers onder ons, dus waarom zou het niet voor Volkswagen werken? Daar gaan we achterkomen, want VW is in de fabriek in Zwickau begonnen met het demonteren van eigen auto's. De onderdelen die hieruit voortkomen worden los verkocht.

12 auto's per dag

De nieuwe inkomstenbron zal overigens niet heel groot worden. Het is niet alsof de hele fabriek vanaf nu stopt met bouwen en iedere werknemer met schroevendraaier in hand deuren van een binnenkomende ID.Tiguan gaat staan schroeven. VW geeft aan dat het van plan is om zo'n 4.100 auto's per jaar uit elkaar te halen. Dat komt neer op zo'n 11 tot 12 auto's per dag.

De demontagelijn, die uit 8 stappen bestaat en door 100 man bestierd wordt, wordt voorlopig ingezet voor het uit elkaar trekken van preproductiemodellen. Dat zijn auto's die niet verkocht mogen worden en vooral gebruikt worden voor eigen tests. Uiteindelijk is het idee dat VW de lijn ook kan gebruiken voor het slopen van auto's die aan het einde van hun leven zijn gekomen.

Het grotere idee hierachter is dat Volkswagen niet alleen een nieuwe inkomstenbron aanboort, maar ook de auto's van klanten tegen een lager bedrag langer op de weg kan houden. Gebruikte onderdelen zijn immers goedkoper voor de klanten dan fonkelnieuwe. De autofabrikant geeft helaas niet aan wat het prijsverschil van de onderdelen zal worden, hoeveel ze verwachten te verkopen en ook niet hoe het gaat met garantie en dergelijke.

Kostenbesparing

Deze vorm van recycling is niet heel nieuw in de autowereld. Veel fabrikanten winnen grondstoffen terug uit oudere auto's. Dat is in veel gevallen goedkoper dan nieuwe grondstoffen inkopen en levert dus de nodige kostenbesparing op. Vooral voor de productie van accupakketten wordt ernaar gekeken. Daarbij komt ook dat de autofabrikant altijd eindverantwoordelijke blijft voor het accupakket en de manier waarop deze afgevoerd wordt als de auto is afgeschreven. Eigen recycling is dan een goed plan, al zijn de volumes vooralsnog te laag om dit kostendekkend te maken.

De demontage in Zwickau lijkt overigens niet beperkt tot elektrische auto's. Hoewel Volkswagen niet aangeeft welke modellen het verwacht te demonteren, lijken de plannen veel breder te zijn.

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