Volkswagen Virtus is de Polo sedan voor Zuid-Amerika

Die verdienen van tijd tot tijd ook wat leuks.

Nou, dit is ‘m dan. Volkswagen presenteert vandaag de Virtus: een op de Polo gebaseerde sedan die het leven van de concurrentie aan de andere kant van de Atlantische oceaan een stuk zuurder moet maken. Voordat we erover gaan praten doen we even kudo’s naar Volkswagen, want hij ziet er een stuk beter uit dan hun vorige creatie.

Op het eerste gezicht zou je de Virtus maar met moeite kunnen onderscheiden van de nieuwste Polo. rijtest Op het eerste gezicht ja, want de rest van de auto is vrijwel volledig anders geschapen. Desondanks is de auto op hetzelfde platform als de Polo gebouwd, waardoor de meeste componenten gedeeld kunnen worden. De wagen is echter een stuk groter. De wielbasis groeit met ongeveer 8 centimeter door naar 2,65 meter en de totale lengte is bijna 4,5 meter, wat een toename inhoudt van maar liefst 42,5 centimeter. Dit is maar al te fijn voor de kofferbak, die nu 521 liter aankan. Dat is aardig wat meer dan de 300 liter waarover de ‘normale’ Polo beschikt.

De achterzijde wordt gekenmerkt door dunnere achterlichten en nauwe schachten van de chromen uitlaatsierstukken. Het interieur is dan weer praktisch hetzelfde als bij de Polo. Zo herkennen we het dashboard terug van het originele model. De digitale cockpit is bij de Brazilianen terug te vinden op de optielijst.

Qua motoren houdt Volkswagen ons nog een beetje in het duister. Voor nu bevestigen ze alleen de 200 TSI, die gebruik maakt van een 1-liter TSI-motor die zo’n 115 pk en 200 Nm aan koppel produceert. Rijd je liever op ethanol, dan beschik je over bijna 130 pk. Schakelen gebeurt via een zestrapsautomaat of een handgeschakelde vijfbak.

De wagen komt begin volgend jaar in Zuid-Amerika op de markt.