Volkswagen wil Chinese modellen ook in Europa gaan verkopen

Je hebt misschien meegekregen, zijn er tegenwoordig ook diverse Volkswagen ID-modellen zijn die we niet in Europa krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de Volkswagen ID. Unyx 09 en de ID. Era 9X. Dit zijn auto’s die gebouwd zijn door China, voor China. Maar dat hoeft niet zo te blijven…

Volkswagen heeft twee belangrijke samenwerkingen in China. Met SAIC – het moedermerk van MG – hebben ze een joint-venture onder de noemer SAIC Volkswagen. Met FAW hebben ze een joint-venture genaamd – je raadt het nooit – FAW-Volkswagen. En dan is er ook nog Volkswagen Anhui, een joint-venture met JAC. De auto’s die zij bouwen zijn dan weer ontwikkeld op Xpeng-basis. Zo is er een heel parallel Volkswagen-universum in China.

Je zou denken dat Volkswagen in Europa wel genoeg modellen heeft, dus de Chinese modellen kan Volkswagen lekker in China laten. Sterker nog, Volkswagen is juist de bezem door het gamma aan het halen. Aan de andere kant: de auto’s voor China hebben ze toch al ontwikkeld, dus die kunnen ze relatief makkelijk in Europa op de markt zetten. En misschien nog wel met een dikke marge ook.

Volkswagen is serieus

Dit is geen theoretisch verhaal, Volkswagen is daadwerkelijk van plan om Chinese auto’s naar Europa te halen. Dit verklapte niemand minder dan CEO Thomas Schäfer aan Autocar op de Autosalon van Parijs. “Voor de toekomst zijn we onszelf klaar aan het maken om één of meer auto’s van China hierheen te halen,” aldus Schäfer.

De Chinese Volkswagens zijn op dit moment al niet meer exclusief voor China, want Volkswagen is begonnen met export naar Australië en het Midden-Oosten. Dat is de eerste stap, maar Europa zou dus de volgende stap zijn. Al moet je niet meteen verwachten dat Volkswagen op grote schaal modellen uit China gaat importeren.

Volgens de Volkswagen-baas zijn vooral modellen interessant die ze normaliter niet voor Europa zouden ontwikkelen, zoals de ID. Era 9X. Dat is een 5,2 meter lang slagschip van een SUV. Nu ze die auto toch hebben, zou dat een mooie aanvulling kunnen zijn op het bestaande Europese gamma. Schäfer benadrukt dat ze niet van plan zijn om bestaande modellen te vervangen. Dat zou sowieso een domme zet zijn.

Wat zeggen jullie? Meer aanbod kan nooit kwaad? Of: laat die Chinese Volkswagens maar lekker in China?

Via: Autocar

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover