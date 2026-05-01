Volkswagen wil Chinese Volkswagens in Europa gaan verkopen

Het merk Volkswagen wordt al sinds jaar en dag gelinkt aan de bekende term 'Duitse degelijkheid'. Maar nu de marges van het merk onder druk staan, ziet de CEO ineens wat menig Chinese autobouwer doet: auto's met hogere marges naar Europa halen. Dat vind hij zo'n goed idee dat hij het zelf ook wel ziet zitten...

"Wat we zullen gaan nagaan is welke producten we in China bouwen en verkopen, maar die ook geschikt zouden kunnen zijn voor de Europese markt", zegt CEO Oliver Blume van VW tegenover analisten tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. "Vooral naar in segmenten waarin we nu niet actief zijn en met auto's die het toch al goed doen in China."

Chinese auto's hier laten bouwen

Het opmerkelijk aan de uitleg van Blume is dat hij verklaart dat hij het hierheen halen van Chinese Volkswagens vooral ziet als een antwoord op de toenemende concurrentie die de Chinese merken naar de EU brengen. Er zou ook op een optie bestaan om de Chinese modellen hier te gaan produceren. Iets wat de problemen met de productiecapaciteit gedeeltelijk zou oplossen.

Maar daarnaast is VW ook een van de partijen die actief de Oosterse nieuwkomers faciliteert in de de mogelijkheid om ook op ons continent productie op te bouwen. Blume is naar verluidt in gesprek met BYD voor het verhuren van productiecapaciteit in de VW-fabriek in Dresden, maar zou ook gesprekken voeren met Xpeng en MG voor productie in Spanje.

Laatste optie

Of we hier ooit Chinese VW's in de showrooms zullen gaan zien? Sowieso niet op korte termijn. Volgens Blume is het een soort van laatste redmiddel. Voordat er überhaupt ook maar een auto van Chinese makelij naar Europa wordt verscheept, gaat hij ze eerst proberen te slijten op onder andere de Aziatische, Afrikaanse en Noord- en Zuid-Amerikaanse markten.