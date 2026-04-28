Volkswagen wil Golf weer ‘Golf’ maken

Ze zeggen wel eens dat je soms moet verdwalen om weer te weten waar je vandaan komt. Volkswagen lijkt dat nu ook te beseffen. Want na een paar modellen waar niet iedereen even warm van werd, grijpt het merk terug naar iets wat altijd werkte: de Golf zoals we hem kennen.

Terug naar de tijd dat alles klopte

De nieuwe Volkswagen Golf Mk9 moet qua design wat nostalgische verwijzingen krijgen naar de geliefde Volkswagen Golf Mk4. En dat is geen toeval. Die generatie staat namelijk bekend als een van de meest ‘kloppende’ Golfs ooit: strak, degelijk en zonder poespas. Behalve die asymmetrische spiegels dan. Die waren vreselijk.

Volgens de top van Volkswagen is het ontwerp van de Mk9 inmiddels zo goed als af. Dat blijkt uit een gesprek tussen CEO Thomas Schäfer en Motor1 Spain. Oftewel, de grote lijnen liggen vast en iemand in Wolfsburg knikt er waarschijnlijk al tevreden bij.

Niet nog een rijdende iPad

Volkswagen lijkt ook geleerd te hebben van eerdere misstappen. Waar het merk eerder vooral inzette op schermen, software en “kijk eens hoe modern we zijn”, verschuift de focus nu gelukkig weer naar balans. De nieuwe filosofie: combineer klassieke sterke punten met moderne technologie. Of simpeler gezegd: maak weer een auto in plaats van een gadget op wielen. Van zo'n strategie kunnen veel merken tevens nog wat van leren.

Dat betekent trouwens ook dat de Golf niet volledig elektrisch wordt opgelegd. Er komen verschillende varianten, waaronder nog steeds versies met verbrandingsmotor (al dan niet geëlektrificeerd). Zo houd je iedereen te vriend.

De belangrijkste Golf in jaren

De Golf is misschien niet meer de absolute verkooptopper die hij ooit was, maar hij blijft wel hét gezicht van Volkswagen. En dat maakt de Mk9 misschien wel belangrijker dan ooit. Want als deze Golf niet aanslaat, heeft Volkswagen een probleem. En dat weten ze zelf ook. Daarom wordt er nu niet geëxperimenteerd om het experimenteren, maar juist teruggegrepen naar wat altijd werkte.

Of dat genoeg is om fans terug te winnen? Dat gaan we zien. Maar eerlijk: een Golf met een vleugje Mk4 klinkt alvast als een stap in de juiste richting.