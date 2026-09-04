Seat reageert op uitfasering: “Nog geen besluit genomen”

Vanochtend kwam het grote 2030-plan van Volkswagen naar buiten. Een grote verandering: de VAG zou afscheid nemen van Seat . Dat laat het Spaanse merk niet zomaar gebeuren.

Een paar uur nadat het nieuws over de wereld is verspreid, komt Seat met een eigen persbericht. Alsof er niks aan de hand is, vertelt Seat over hoe het begint aan “een nieuw hoofdstuk met een duidelijke groeiambitie en de flexibiliteit om zich aan te passen aan een snel veranderende auto-industrie”. Sorry, maar het was toch klaar over een paar jaar?

VW-baas aan het woord

Ook Volkswagen-opperbaas Oliver Blume laat van zich horen via het Seat-bericht. En ook Blume doet net of er niks aan de hand is. Hij wil het in de context van Seat alleen hebben over Seat SA, de overkoepelende tak boven de twee Spaanse automerken: Seat en Cupra: “Seat SA speelt een belangrijke rol in de toekomst van de Volkswagen Groep. [...] We zijn vastbesloten om voort te bouwen op deze sterke punten en de voorwaarden te scheppen voor de verdere groei van Seat SA en Cupra, zodat zij kunnen bijdragen aan het succes van de Groep.”

Vervolgens komt dan toch het hoge woord eruit: “Tegelijkertijd moeten we flexibel blijven en onze merk- en productstrategieën aanpassen aan de regelgeving, de marktomstandigheden en de wensen van onze klanten’’, schrijft Blume. Dit is de opmaat naar het wat minder positieve gedeelte van het bericht.

“Geen besluit genomen”

Onder het kopje “Alle opties openhouden voor het merk Seat” komt het ware verhaal naar boven. Seat blijft gewoon nieuwe auto’s bouwen, maar het merk ligt wel onder een vergrootglas. “Buiten de huidige productcyclus wordt de toekomstige koers van het merk Seat echter nog steeds onderzocht’’, lezen we.

Seat wijt de regelgeving, elektrificatie en nodige investeringen als de reden waarom het merk het steeds lastiger krijgt. Seat geeft eerlijk toe:“Er zijn daarom nog verschillende scenario's mogelijk na 2030. Afhankelijk van hoe de regelgeving, de vraag van de consument en de marktomstandigheden zich ontwikkelen, zou dit een geleidelijke uitfasering van het merk Seat kunnen inhouden. Er is nog geen definitief besluit genomen.’’

Conclusie

Kortom, Seat AS (het bedrijf achter Seat en Cupra dus) blijft wel bestaan. Het is alleen de vraag hoelang het merk nog de moeder is van twee dochters. Als de eerste informatie klopt, houdt automerk Seat er in 2029 mee op en gaat Cupra als enige Spaanse fabrikant verder binnen de VAG.

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