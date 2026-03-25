Volkswagen overweegt in de wapenindustrie te stappen met Israël

Het gaat niet zo lekker bij Volkswagen. De Duitse autobouwer zit vol in de bezuinigingsmodus en heeft plannen om zo’n 50.000 mensen op straat te zetten in de aankomende jaren. En de recente rommelingen door de oorlog in Iran maken de toekomst er niet bepaald rooskleuriger op. Tenminste, niet helemaal.

Iron Dome

Voor Volkswagen komt een helpende hand juist van een bedrijf dat op gewapende dreigingen winst maakt. Het Israëlische Rafael Advanced Defence Systems, makers van de zogenoemde ‘Iron Dome’ raketverdedigingssystemen, heeft wel oren naar productie in een van Volkswagens fabrieken, stellen anonieme bronnen tegenover het FT.

Op dit moment zouden er gesprekken gaande zijn om te zien of de Volkswagenfabriek in Osnabrück, Nedersaxen omgebouwd zou kunnen worden om onderdelen van de Iron Dome te kunnen produceren voor Europese afnemers. Dat zou goed nieuws zijn voor Volkswagen en de 2.300 werknemers die in de fabriek aan de slag zijn. Het zou betekenen dat de fabriek niet hoeft te sluiten en iedereen zijn baan behoudt, mits ze zelf willen meewerken aan het produceren van wapens.

“Het doel is om alle banen te behouden en misschien zelfs weer te groeien”, vertelde een ingewijde tegenover de Britse zakenkrant. Volgens hem hangt of staat het succes van de plannen wel af van de keuze die de fabriekswerkers maken. Aan de andere kant zouden de Israëliërs vooral blij zijn om 'made in Germany' op hun wapensystemen te kunnen plakken. Het predicaat komt toch met een bepaald idee van kwaliteit.

Snel en kostenefficient

Het ombouwen van de fabriek zou in ongeveer een jaar tijd en tegen minimale kosten afgerond kunnen worden. In dat geval rollen er geen auto’s meer van de band, maar schakelt de productie over op zware trucks, raketlanceringsinstalaties en elektriciteitsgeneratoren. Echte wapens als raketten die gebruikt worden om vijandelijke dreigingen uit de lucht te schieten, zullen er niet worden gemaakt.

Volkswagen zoekt al langer naar een invulling voor de fabriek in Osnabrück. In de bezuinigingsplannen die de autobouwer in 2024 voorstelde, stond al dat de productie op de locatie zou stoppen. Het mogelijk overstappen naar de wapenindustrie is wellicht een ietwat controversiële, maar wel een die financieel goed kan uitpakken. De verwachting is dat alleen Europa al 500 miljard euro gaat uitgeven aan defensie voor 2030.

Maar zoals gezegd, gaat het hier om gesprekken die gevoerd worden. Beide partijen zijn er nog niet uit en VW zou zelfs nog met andere potentiële gegadigden voor de fabriek om tafel zitten.