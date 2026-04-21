Volkswagen wil overcapaciteit vullen met Chinese auto's en defensiematerieel

Volkswagen zit met een groot probleem. Niet zozeer dat mensen liever auto’s van andere merken kopen, maar eerder dat het Duitse autoconcern te weinig auto’s maakt om de fabrieken op capaciteit te laten draaien. Er zit een gat van potentieel drie miljoen gemiste kansen tussen wat er nu gemaakt wordt en wat er eigenlijk mogelijk is.

Om dat probleem op te lossen, kijkt CEO Oliver Blume nu buiten de eigen muren, geeft hij aan in het vakblad Manager Magazin. Volgens hem moeten we accepteren dat er voorlopig geen echte groei meer in de wereld zit, wat dus betekent dat de overcapaciteit van 3 miljoen auto’s per jaarbasis ergens anders mee opgevuld zou kunnen worden. Als dat niet lukt, dan moet er toch echt geschrapt worden.

China en defensiematerieel

Dat laatste is al gedaan in China. Daar is de overcapaciteit met een miljoen auto’s per jaar ingekrompen. Maar in Europa, en met name in Duitsland, is dat nog niet het geval. Toch zit juist daar de pijn, want op ons continent zijn de kosten erg hoog. Blume voert daarom ook gesprekken met meerdere spelers in de defensie-industrie voor invulling van die overcapaciteit. Met welke partijen de VW gesprekken voert, wil Blume niet zeggen. Daarvoor is het nog te vroeg dag. Er is naar verluidt onder meer interesse getoond vanuit Israel.

Dat de wapenindustrie wat gevoelig ligt voor de Duitse autobouwer, kan iedereen wel raden. Daarom verwijst de CEO een samenwerking met een Chinese autobouwer ook niet van de baan. Volgens hem zou het makkelijk passen, maar lijkt het erg onwaarschijnlijk dat het er ook van komt. Waarom? Omdat Duits vakmanschap duur is. Vooral in de Volkswagenfabrieken waar arbeiders onder een erg sterke vakbond actief zijn. Op die hoge kosten zitten Chinese nieuwkomers doorgaans niet te wachten, stelt Blume.

De wereld is de uitdaging

Voor welke fabrieken naar oplossingen gekeken wordt, laat de topman ook niet weten. Wel geld voor allen dat er minder verschillende voertuigen geproduceerd zullen gaan worden. Het totale modelaanbod gaat in de komende periode van ruwweg 150 naar 100 dalen.

Met de voorgestelde maatregelen moet er jaarlijks zo’n 20 procent bespaard worden. Daarmee zou de winstmarge van 2,8 procent tegen 2030 weer op 8 tot 10 procent moeten zitten. Of dat ook lukt? Daar lijkt zelfs Blume een hard hoofd in te hebben op dit moment. Hij geeft aan dat de doelstelling veel lastiger te halen zal zijn dan ooit tevoren, gezien de wereld waar we in leven.