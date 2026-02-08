Volkswagens bekritiseerde ID-reeks was wél een succes

Volkswagen wijzigt de strategie, maar niet omdat de ID-reeks zo’n enorme flop is.

Volkswagen gooit het roer helemaal om qua elektrische modellen. Ze gaan weer terug naar vertrouwde namen en vertrouwde designs. Daarmee komt er een einde aan de ID-reeks zoals we die kennen. Deze heeft de nodige kritiek ontvangen over de software, de ergonomie, het design, et cetera… Volkswagen lijkt met de koerswijziging zelf ook toe te geven dat het anders moet. Het ligt dus voor de hand om te concluderen dat de ID-reeks een gefaald experiment is. Niets is echter minder waar.

Grootste EV-merk van Europa

Als we naar de cijfers kijken was het wel degelijk een succes. Volkswagen verkocht vorig jaar meer EV’s dan wie ook in Europa. Nu werden ze een beetje geholpen door de afnemende populariteit van Tesla, maar toch… Volkswagen wist 274.417 elektrische auto’s te slijten in Europa. Dat is gewoon een indrukwekkend aantal.

Het succes van 2025 was voor een belangrijk deel te danken aan de nieuwste telg in de ID-familie: de ID.7. Dit was in Duitsland de bestverkochte elektrische auto en overall de bestverkochte EV van Volkswagen. Maar ook de oudere ID-modellen doen nog aardig mee.

In Nederland was de ID-reeks evenmin een flop. De ID.3 was in 2020 de op één na bestverkochte auto, met bijna 11.000 verkochte exemplaren. Daarna storten de verkopen weer in, maar in totaal zijn er inmiddels 23.812 ID.3’s verkocht in Nederland. De ID.4 deed het niet veel slechter, met 19.375 verkochte exemplaren.

Volkswagen heeft ook geleerd van hun fouten. De ID.3 werd geplaagd door kinderziekten, maar is aanzienlijk verbeterd met diverse updates. En de ID.7 was gewoon in één keer een geslaagd product. De enige echte misser was de ID.5. Deze was niet alleen duurder dan de ID.4, maar ook lelijker. Dat laatste zegt misschien niet zoveel, maar de ID.5 verkocht voor geen meter en is inmiddels ook geschrapt in Nederland.

Waarom de namen wijzigen?

De ID-reeks heeft dus bewezen dat Volkswagen helemaal niet op vertrouwde namen hoeft te leunen om succesvol te zijn. Waarom dan toch de naamstrategie wijzigen…? Het antwoord is simpel: omdat een bekende naam waarschijnlijk nóg beter verkoopt.

Daarom heet de ID. Polo dus ID. Polo en niet ID.2. Uiteraard volgen er op termijn nog meer naamswijzigingen. Volkswagen gaat daarbij niet de nieuwe generaties afwachten. De ID.4 wordt waarschijnlijk bij de facelift al omgedoopt tot ID. Tiguan en de ID.3 tot ID. Golf.

Volkswagen keert niet alleen terug naar vertrouwde namen, maar ook naar vertrouwde knoppen in het interieur. Dat kunnen we alleen maar toejuichen natuurlijk. Hoeveel er qua uiterlijk gaat veranderen met de facelifts is nog even afwachten, maar we kunnen ons voorstellen dat het design eveneens conservatiever wordt.

Kortom: Volkswagen is even uit de band gesprongen, maar gaat nu weer op de oude voet verder. Dat lijkt ons de juiste zet. De ID. Polo heeft alles in zich om een succesnummer te worden.