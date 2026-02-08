Volkswagens bekritiseerde ID-reeks was wél een succes

Volkswagen wijzigt de strategie, maar niet omdat de ID-reeks zo’n enorme flop is.
Volkswagen gooit het roer helemaal om qua elektrische modellen. Ze gaan weer terug naar vertrouwde namen en vertrouwde designs. Daarmee komt er een einde aan de ID-reeks zoals we die kennen. Deze heeft de nodige kritiek ontvangen over de software, de ergonomie, het design, et cetera… Volkswagen lijkt met de koerswijziging zelf ook toe te geven dat het anders moet. Het ligt dus voor de hand om te concluderen dat de ID-reeks een gefaald experiment is. Niets is echter minder waar.
Grootste EV-merk van Europa
Als we naar de cijfers kijken was het wel degelijk een succes. Volkswagen verkocht vorig jaar meer EV’s dan wie ook in Europa. Nu werden ze een beetje geholpen door de afnemende populariteit van Tesla, maar toch… Volkswagen wist 274.417 elektrische auto’s te slijten in Europa. Dat is gewoon een indrukwekkend aantal.
Het succes van 2025 was voor een belangrijk deel te danken aan de nieuwste telg in de ID-familie: de ID.7. Dit was in Duitsland de bestverkochte elektrische auto en overall de bestverkochte EV van Volkswagen. Maar ook de oudere ID-modellen doen nog aardig mee.
In Nederland was de ID-reeks evenmin een flop. De ID.3 was in 2020 de op één na bestverkochte auto, met bijna 11.000 verkochte exemplaren. Daarna storten de verkopen weer in, maar in totaal zijn er inmiddels 23.812 ID.3’s verkocht in Nederland. De ID.4 deed het niet veel slechter, met 19.375 verkochte exemplaren.
Volkswagen heeft ook geleerd van hun fouten. De ID.3 werd geplaagd door kinderziekten, maar is aanzienlijk verbeterd met diverse updates. En de ID.7 was gewoon in één keer een geslaagd product. De enige echte misser was de ID.5. Deze was niet alleen duurder dan de ID.4, maar ook lelijker. Dat laatste zegt misschien niet zoveel, maar de ID.5 verkocht voor geen meter en is inmiddels ook geschrapt in Nederland.
Waarom de namen wijzigen?
De ID-reeks heeft dus bewezen dat Volkswagen helemaal niet op vertrouwde namen hoeft te leunen om succesvol te zijn. Waarom dan toch de naamstrategie wijzigen…? Het antwoord is simpel: omdat een bekende naam waarschijnlijk nóg beter verkoopt.
Daarom heet de ID. Polo dus ID. Polo en niet ID.2. Uiteraard volgen er op termijn nog meer naamswijzigingen. Volkswagen gaat daarbij niet de nieuwe generaties afwachten. De ID.4 wordt waarschijnlijk bij de facelift al omgedoopt tot ID. Tiguan en de ID.3 tot ID. Golf.
Volkswagen keert niet alleen terug naar vertrouwde namen, maar ook naar vertrouwde knoppen in het interieur. Dat kunnen we alleen maar toejuichen natuurlijk. Hoeveel er qua uiterlijk gaat veranderen met de facelifts is nog even afwachten, maar we kunnen ons voorstellen dat het design eveneens conservatiever wordt.
Kortom: Volkswagen is even uit de band gesprongen, maar gaat nu weer op de oude voet verder. Dat lijkt ons de juiste zet. De ID. Polo heeft alles in zich om een succesnummer te worden.
Reacties
Johanneke zegt
Toch vond ik de ID.3 zo’n net niet auto. Ja goede aandrijflijn op de achterwielen, ruim, rijdt goed. Maar de vanbinnen was om te huilen. Geen knoppen voor de achterste ramen, langzame rare software, climate control bedienen koste moeite met die niet verlichte slider, knoppen op het stuur waren verschrikkelijk. En soms ook erg karig uitgevoerd, hoezo geen standaard achteruitrijcamera op een auto met een scherm? Ze zijn er (de Cupra ook) schijnbaar zelfs zonder cruise control.
In de basis gewoon een goede auto, maar door een aantal interieurbeslissingen geen fijne auto. Erg jammer. Moet ik er bij zeggen, heb de recentere modellen nog niet gereden, die schijnen beter te zijn.
megaand zegt
Dat vond ik ook van de id4. Zeker in een wat kalere uitvoering ziet het er allemaal net niet uit. zelfs een tesla is gezelliger (misschien dat een duurdere uitvoering dit compenseert).
Robert zegt
Ik overweeg en ID.4 of Skoda Enyaq als eerste EV en als eerstvolgende occasion. Alleen heb ik een buurjongen die bij een VW garage werkt, en die raadt deze auto ten zeerste af…
Toch maar een Koreaanse EV, misschien?
sjonniedeluxe zegt
Wat een sales man.
Ik zou eerder voor die enqay gaan, of voor de id.tiguan die eraan komt.
Johanneke zegt
Enyaq is volgensmij niks mis mee. En ziet er, in tegenstelling tot de ID4 en 5, ook gewoon normaal uit.
Niro is trouwens heel goed, enige waar die last van hebben is dat je iedere 5 jaar een nieuwe 12v accu moet plaatsen, thats it. Maarja rij je wel een Niro. Dat is dat nadeel dan weer.
Van de VW groep modellen moet je alleen niet die langzaamste hebben. Die hebben 170pk ofzo? Heb je eindelijk een EV die snel zou moeten zijn, doe je nog steeds 10 sec over de 100.
potenza zegt
Kan je prima doen. Heb een Born met 160dkm. Geen kosten aan onderhoud. Paar updates onder garantie en bandjes. Wel flinke afschrijving maar bij 2e hands heb je daar stuk minder last van.
mashell zegt
Zou voor de ID.4 gaan, de Enyaq wordt in er een andere fabriek gebouwd en juist bij die Enyaq hoor ik dat er regelmatig cellen in de batterij kapot gaan. De ID.4 zie je opvallend vaak rijden met de klep van de laadpoort eraf.
Maar een Koreaan is misschien wel de beste optie.