Volle accu? Dan kom je hier de veerboot niet op

Je denkt lekker slim bezig te zijn. Koffers achterin, kinderen op de achterbank met een Fristi, de navigatie op Zuid-Europa en de accu nog even snel naar 100 procent voordat je vertrekt. Lekker efficiënt. Tot je in de haven staat en een medewerker vriendelijk vertelt dat je eerst maar eens een paar honderd kilometer moet gaan rijden. Welkom in de wondere wereld van de veerbootregels.

Een volle accu? Dan blijf je staan

Ga je deze zomer richting Griekenland? Dan raad ik je toch aan om niet alleen te controleren of je paspoort nog geldig is, maar ook hoeveel procent er nog in de batterij van je stekkerautotje zit. Op veerverbindingen van Italië naar Griekenland en op de meeste binnenlandse Griekse overtochten geldt namelijk een vreemde en opvallende regel: elektrische auto's en plug-in hybrides mogen alleen mee als de accu voor maximaal 40 procent is opgeladen.

Dat is trouwens geen advies, maar gewoon een keiharde voorwaarde. Veermaatschappijen als Anek Lines, Superfast Ferries en Minoan Lines mogen de laadstatus controleren voordat je aan boord rijdt. Zit je daar ruim boven? Dan kun je je vakantie heel ontspannen beginnen... op de parkeerplaats van de haven. Ook auto's op LPG of CNG moeten oppassen. Daar mag de tank maximaal voor de helft gevuld zijn.

Noorwegen zegt gewoon: nee

Waar de Grieken nog een grens trekken bij 40 procent, doet de Noorse rederij Havila Voyages er nog een schepje bovenop. Daar zijn elektrische auto's, plug-in hybrides én waterstofauto's gewoon helemaal niet welkom. De reden? Volgens de maatschappij zijn accubranden op zee lastig te bestrijden en zijn de schepen daar niet op ingericht. Lijkt me vrij duidelijk.

Niet iedere veermaatschappij is trouwens zo streng. DFDS en Brittany Ferries laten elektrische auto's wel gewoon toe. Opladen aan boord is uiteraard niet de bedoeling, maar verder doen ze er niet moeilijk over. Dat laat vooral zien hoe versnipperd de regels binnen Europa momenteel zijn.

Niet omdat EV's vaker fikken

Voordat de reaguurders alvast gaan klaarzitten: het gaat niet om of een EV vaker in brand vliegt of niet. Het verschil zit hem vooral in wat er gebeurt als er één in de fik vliegt. Een accubrand is gewoon veel lastiger te blussen en kan langer doorsmeulen. Voor sommige rederijen is dat reden genoeg om liever streng te zijn.

Dus ga je deze zomer met de auto de boot op? Dan is het misschien voor het eerst in je leven verstandig om niet met een volle tank of volle accu op pad te gaan. Dat rijdt toch wat relaxter dan in de haven nog wanhopig op zoek moeten naar een manier om 60 procent batterij weg te werken.

Via: AD

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