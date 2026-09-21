Fysieke knoppen maken een comeback bij Volvo

Waar we aan het begin van deze eeuw Volvo’s hadden die overspoeld werden met knoppen in het middenconsole zitten nu bijna alle aanpassingen in het touchscreen verstopt. Daar gaat verandering in komen.

En dat is maar goed ook. Toen ik laatst voor het eerst achter het stuur van een Volvo EX40 kroop, had ik een probleem: hoe start je dit ding? Op de plek waar bij niet-EV-Volvo’s de drukknop voor het starten zit, heeft de EX40 een afdekkapje zonder functie. De oplossing bleek simpeler dan gedacht. Je stapt in en de auto springt aan. Alleen nog even in drive zetten en je kunt vertrekken. Omgekeerd geldt hetzelfde voor het afsluiten van de auto, wat ook vreemd voelt.

Het nieuwe Volvo-interieur

Hoewel er nog maar net een berg vernieuwde Volvo’s zijn gelanceerd, komt er binnenkort al een nieuwe filosofie. In 2027 laat Volvo een conceptauto zien die een eerste blik moet bieden op de toekomst van het merk. Volgens Volvo-topman Thomas Ingenlath krijgt het nieuwe interieur weer meer fysieke knoppen.

Wees niet bang: Ingenlath verduidelijkt meteen dat we niet teruggaan naar de “rijen en rijen” aan knoppen zoals in de Volvo op de afbeelding bovenaan dit artikel. In plaats daarvan heeft Volvo denk ik een goed plan om het middenscherm te combineren met fysieke knoppen.

Volvo-interieur van de nabije toekomst

De ingenieurs gaan kijken naar welke functies beter te bedienen zijn met knoppen dan met het scherm. Ingenlath verduidelijkt: “We gaan niet weg van het touchscreen. We gaan het touchscreen gebruiken voor hetgeen waar het touchscreen goed in is. Elke functie die je de hele tijd op het scherm kunt laten zien, zou niet op het scherm moeten zitten. Daarom gaat niet alles via het touchscreen. Gebruik het scherm waar het goed voor is. Daarom herintroduceren we een paar extra knoppen dan dat we in de hedendaagse auto’s hebben.”

Het zijn interessante dingen die Ingenlath zegt. Inderdaad, zaken die altijd op het scherm staan, zoals de aircobediening, zou je gewoon met een knop moeten bedienen. Naast het gemak om zulke systemen snel te bedienen wil Ingenlath met de fysieke interactie een gevoel van “premiumness” toevoegen. Hij vergelijkt het met een Leica-fototoestel: het drukken op de ontspanknop voor het maken van een foto. Dat geluid en gevoel van drukken moet terugkomen in de fysieke knoppen in de nieuwe Volvo’s. Klinkt beter dan niet zeker weten of je auto wel of niet aan staat, toch?

Via Motor1

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