Volvo-dealers krijgen er nog een Chinees merk bij

Eerder vandaag kon je hier lezen over de grote veranderingen die Nederlandse autoverkopers te wachten staan. Eén van de redenen hiervan is het teruglopende onderhoud door de elektrificatie. Bij Volvo Europa hebben ze zo hun eigen manier om de werkzaamheden voor de monteurs uit te breiden.

Het is een beetje een ingewikkeld verhaal, dus let goed op. Volvo is onderdeel van het Chinese bedrijf Geely. Dit concern is de baas over Volvo, maar ook over Polestar, Lotus, Starray en Lynk & Co. Geely laat nu Volvo en Lynk & Co samenwerken in Europa. Da's vreemd, want vorig jaar verkocht Volvo even alle aandelen in Lynk & Co. De Zweden vonden het wel prima zo. Nu is de situatie blijkbaar bekoeld. De nieuwe auto’s van Lynk & Co komen bij Volvo-dealers te staan, maar ook het onderhoud van je Lynk & Co kun je bij Volvo-dealers laten doen.

Volvo & Lynk & Co?

Voor de goede orde: de merken blijven compleet los van elkaar staan qua namen en modellen. Technisch komen de modellen vaak wel overeen, maar het ontwerp en infotainment is compleet anders. Met de samenwerking hoopt Geely dat we Lynk & Co meer gaan zien als een soort Volvo-broertje met de voordelen van dien. Zeg maar als een soort Polestar 2.0, maar dan zonder de latere breuk.

Kom je de volgende keer dus langs de Volvo-verkoper en vraag je je in hemelsnaam af wat er moet de koplampen is gebeurd? Wees dan gerust: dat is de Lynk & Co. Dikke kans dat als dit bevalt, dat er binnen afzienbare tijd ook Zeekrs bij je lokale Volvo-verdeler staat.

