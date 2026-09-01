Met deze gratis update voor de Volvo EX30 maak je nieuwe vrienden

Een software-update die ervoor zorgt dat je nieuwe vrienden krijgt? Met deze nieuwe functie voor de Volvo EX30 kan het zomaar gebeuren. De compacte EV krijgt namelijk Vehicle-to-Load, oftewel V2L.

Volvo rolt vanaf deze week een nieuwe over-the-air update uit voor de EX30. Het mooie is dat niet alleen nieuwe exemplaren van de elektrische SUV ervan profiteren: ook bestaande eigenaren krijgen de update gratis. Dat is mooi meegenomen.

Kipnuggets in de airfryer

De mogelijkheden zijn vooral handig op plekken waar geen stopcontact in de buurt is. Zorg vanaf nu dat je altijd een reserve airfryer bij je hebt in de Volvo EX30. Want serieus, iedereen wil toch je vriend worden als je met warme kipnuggets vanuit de kofferbak komt aanzetten?

Met V2L zijn er tal van nuttige toepassingen te verzinnen. Elektrisch gereedschap waar je normaal gesproken stroom voor nodig hebt, kun je gebruiken. Ook een koelkast of kookapparatuur kan van energie worden voorzien. Tijdens een kampeerweekend kan de EX30 daardoor ineens fungeren als een soort verlengsnoer met een flinke accu eraan.

Daarvoor heb je wel een speciale V2L-adapter nodig. Die wordt niet standaard bij de auto geleverd en moet afzonderlijk worden aangeschaft.

Tot 3 kW uit de accu

De EX30 kan via de functie maximaal 3 kW leveren bij 16 ampère. Daarmee kun je behoorlijk wat alledaagse apparaten van stroom voorzien. Volvo heeft bovendien een ingebouwde veiligheidsgrens. Zodra het laadniveau van de accu onder de 20 procent komt, stopt de auto automatisch met het leveren van stroom.

Technisch gezien is V2L onderdeel van bidirectioneel laden. De auto kan dus niet alleen energie opnemen, maar deze ook weer afgeven. Bij V2L gebeurt dat rechtstreeks aan externe apparaten.

De Volvo EX30 is niet de eerste elektrische auto met V2L en zal zeker niet de laatste zijn. Je gaat het ook niet elke dag gebruiken, maar het is handig dat het kan.

Ook makkelijker openbaar laden

De update brengt nog een andere interessante functie naar de EX30. In bepaalde Europese markten wordt Plug & Charge toegevoegd. Bij geschikte openbare laadpunten hoef je de auto dan alleen nog maar aan te sluiten. De laadpaal herkent de auto en het laadproces begint automatisch.

Plug & Charge is beschikbaar voor EX30-modellen vanaf modeljaar 2026. De V2L-functie wordt uitgerold in verschillende markten waar CCS2 wordt gebruikt, waaronder Europa. De exacte beschikbaarheid hangt wel af van de markt en uitvoering.

De update komt ook met een kleine opfrisbeurt voor het infotainmentsysteem. Het instellingenmenu wordt eenvoudiger en een aanpasbare contextbalk moet ervoor zorgen dat veelgebruikte functies sneller binnen handbereik zijn.

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