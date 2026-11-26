"De EX60 is de coolste Volvo in jaren.'' Dat zijn niet mijn woorden maar die van tuner Heico Sportiv. Ik ben het er niet mee eens, maar met deze Heico-bodykit wordt de elektrische Volvo EX60 wel een stuk cooler.

De EX60 is een behoorlijke hit in Nederland, niet in de laatste plaats doordat ie als auto van de zaak wordt gebruikt. Hoe lekker is het om bij zakelijke afspraken voor te komen rijden in een Volvo die net wat dikker is dan de rest? Heico voegt daarvoor best wat spulletjes aan de EX60 toe.

De bodykit bestaat uit wat optische toevoeging, zoals lichtmetalen 22-inch Volution-velgen, dikkere bumpers rondom en een Heico-naamplaat op de plaats van het Volvo-woordmerk. Tevens kan Heico jouw EX60 voorzien van spoorverbreders en sportveren die de Volvo er niet alleen wat stoerder uit laten zien, maar ook voor beter rijgedrag zorgen. Voor het interieur heeft Heico nog vloermatten met haar eigen logo, een aluminium pedalenset en een aluminium voetsteun voor langs de pedalen.













Prijs Volvo EX60 Heico-pakket

Heico deelt de prijzen van het pakket in delen. Alleen een embleempje op de bips kost bijvoorbeeld 39 euro. Wil je alleen de carrosseriekit? Dan ben je 3.350 euro kwijt. Voor alle mogelijke aanpassingen aan de Volvo EX60 vraagt Heico 4.784 euro. Wil je de getunede Volvo EX60 eerst in het echt zien voor je het pakket bestelt? Heico laat hem zien op de autobeurs van Essen van 28 november tot 6 december. Je vindt er ook Heico-pakketjes voor de Polestar 4 SUV, Lynk & Co 08 en Lynk & Co 02.