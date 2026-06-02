Volvo EX60 rijtest: eindelijk de auto die Volvo nodig had

De XC60 is al twintig jaar de bestverkopende middenklasse SUV van Volvo. Dat het merk zo lang gewacht heeft met een volledig elektrische versie, zegt iets over de druk die op de EX60 rust. Je zet je cashmachine niet zomaar om, maar de eerste stap is nu gezet.

Volvo deed het in Barcelona. Rondom de stad mochten we een paar uur rijden in de EX60 P10 AWD, de middelste van de drie varianten. 510 pk, 95 kWh, 660 kilometer WLTP-range. Genoeg om te rijden, maar het is was te weinig om alles te testen: meer informatie over de laadsnelheid en de echte actieradius volgen later als de EX60 op eigen bodem is geland.

Wat is de Volvo EX60 precies?

De EX60 staat op het nieuwe SPA3-platform, de eerste Volvo die dat doet. Belangrijk, want SPA3 is gebouwd voor batterij-elektrische auto's en niets anders. Geen PHEV, geen benzineversie, en zeker geen diesel. Dat tijdperk is voor Volvo definitief voorbij, we missen de romige vijfcilinder diesels nog steeds.

Dat nieuwe platform maakt een paar dingen mogelijk die bij de Volvo EX90 nog niet lukte. De accu gebruikt cell-to-body-technologie: de cellen zitten direct in de carrosseriestructuur verwerkt in plaats van in een apart pakket eronder. Dat levert 20% hogere energiedichtheid op, minder gewicht en een 37% lagere CO₂-uitstoot tijdens productie. Volvo is ook overgestapt op megacasting, waarbij grote gedeelten van de structuur als één enkel gietstuk worden gemaakt. Minder onderdelen, minder gewicht, minder complexiteit.

Het resultaat: drie varianten die op papier indrukwekkend zijn.

Variant Vermogen Koppel 0-100 Accu Range Laden (10-80%) Trekgewicht Prijs P6 RWD 374 pk 480 Nm 5,9 s 83 kWh 620 km 18 min (320 kW) 2.000 kg €63.995 P10 AWD 510 pk 710 Nm 4,6 s 95 kWh 660 km 18 min (370 kW) 2.400 kg €66.995 P12 AWD 680 pk 790 Nm 3,9 s 117 kWh 810 km 19 min (370 kW) 2.400 kg €72.995

De P12 is er voorlopig nog niet. De levering wordt verwacht tegen het einde van 2026. De P6 en P10 komen net voor de zomer.

510 pk in een gezins-SUV

De Volvo EX60 P10 die ik reed heeft evenveel vermogen als de meest recente Porsche 911 GT3. Dat klinkt belachelijk voor een 4,80 meter lange gezins-SUV met panoramadak en afvalbakje achterin. Het is het ook en de EX60 P10 is dan ook serieus snel. Vergeet niet, er komt ook nog een EX60 P12 met 680 pk, meer paardenkrachten dan iemand ooit echt nodig heeft.

Volgas heeft de EX60 volop tractie, grip en een duwtje dat je niet verwacht van zo'n auto. De besturing is bewust gefilterd, tegen het dode aan. Er zijn geen nerveuze trillingen, geen directe terugkoppeling. Dat past bij de auto. Het is geen sportauto en de EX60 doet ook niet alsof. Maar de body control is goed, zeker in de Firm-instelling van de 4C active dampers. In die stand helt de EX60 duidelijk minder over in bochten en voelt de grote Zweed strakker aan. Wel is er dan meer lawaai over slecht wegdek.

In de zachte stand is het een vliegend tapijt. Echt. De carrosserie beweegt meer, maar op een manier die nooit oncomfortabel wordt. Toch voelt het wat onwennig met zoveel vermogen. De standaardinstelling zit er precies tussenin en dat is de stand waar je de EX60 dagelijks op laat staan.

Wat de EX60 goed doet: zijn massa verbloemen. Je merkt dat hij zwaar is als je echt hard aanpakt, maar onder normale omstandigheden rijdt hij lichter dan hij is. Dat is ook meteen zijn valkuil: je geeft meer gas dan verstandig is, omdat de auto dat zo netjes absorbeert. En dan komt die bocht, of die Nederlandse drempel.

Groot scherm, weinig knoppen, één irritatie

Het interieur is de grootste breuk met de vorige generatie Volvo's. Weg met het verticale scherm zoals in de XC60. De EX60 heeft een horizontaal geplaatst 15,5-inch infotainmentscherm en een kleiner bestuurdersdisplay van 11,9 inch op de stuurkolom. Android Automotive met Google Maps en Google Gemini, dat werkt gewoon goed. Intuïtief, snel, geen gedoe.

Er is geen head-up display (HUD). Volvo zegt dat het kleine rijinfoscherm dat overbodig maakt. Dat klopt gedeeltelijk, maar sommige kopers gaan een mooie HUD wel missen.

Onder het scherm staat een handvol knoppen vast op het scherm: een homeknop, klimaatbediening, stoelverwarming en waarschuwingslichten. Dat is al meer dan in sommige concurrenten, maar het gemis aan fysieke knoppen blijft.

Ruitenwissers gaan automatisch; er is één sproeierknop op het stuur, de rest doet de auto hopelijk zelf. Minder logisch is de spiegelbediening: voor beide spiegels gebruik je dezelfde knop op het stuurwiel. Welke knop dat is, is niet wat je zou verwachten. Ook de linkerspiegel stel je in met de rechterknop op het stuur.

De andere kant is dat je als kersverse eigenaar de spiegels één keer instelt en daarna wellicht nooit meer. Maar het is precies het soort detail dat wringt in een auto die zichzelf een 'software defined vehicle' noemt.

De middelconsole is ruim, nisschien wet wat leeg. We zien dat vaker bij elektrische auto’s, in theorie kan je er fijn een tas kwijt. Het dashboardkastje zit in het midden en kan je openen met een verborgen knop. Dat zie je pas nadat je er al twee keer gefrustreerd aan getrokken hebt. Het ontbreken en verbergen van knoppen maakt de EX60 minder toegankelijk dan hij had kunnen zijn.

Wat de EX60 weegt en wat de EX60 biedt

De EX60 is 4,80 meter lang, met een wielbasis van bijna 3 meter, dat is 10,5 centimeter meer dan de XC60. Dat merk je achterin: ruim, goed zitcomfort, voldoende hoofdruimte. Ook voor mensen boven de 1,90 meter.

De frameloze portieren en de deuropeningen zonder traditionele greep vallen op. De Wingrip-constructie, een haakje aan het portier, werkt in de praktijk beter dan het eruitziet. De kofferbak biedt 562 liter, met een slimme verdieping die schuiven voorkomt. Voor zit nog een frunk van 52 liter. Het vaste panoramadak zit standaard op alle versies, niet als gunst, maar omdat de dikke accubodemplaat nou eenmaal ruimte vraagt, en daklijn laag houden dus prioriteit is.

Opvallend aan de buitenkant zijn de achterlichten: vier losse elementen met harde hoeken, een duidelijke stijlbreuk met de vloeiende continuïteit van de XC60. Herkenbaar Volvo, maar moderner. De CW-waarde is 0,26.

Veiligheid - Volvo doet wat Volvo doet

De multi-adaptieve veiligheidsgordel is een wereldprimeur. Het systeem leest de ernst van een botsing, de zitpositie en het postuur van de inzittende in real-time en past de gordeltractie daaropaan. TIME Magazine riep het uit tot een van de beste uitvindingen van 2025 en is standaard voor de voorpassagiers

En de EX60 Cross Country dan?

Volvo brengt ook een EX60 Cross Country. Iets hogere rijhoogte, skidplate-look en standaard met luchtvering. Die is op de reguliere EX60 niet eens leverbaar, dus dat de Cross Country verkopen gaan helpe. De EX60 Cross Country kom er voorlopig alleen als P10 AWD.

Wie dagelijks veel rijdt op slecht wegdek en comfort boven prestaties stelt, wacht misschien beter even. De Cross Country klinkt als de versie waar de EX60 écht compleet wordt.

Conclusie

De EX60 is de meest complete elektrische Volvo die er tot nu toe is. Snel, comfortabel, goed gebouwd, scherp geprijsd. De EX60 P6-instapper kost minder dan een vergelijkbare XC60 T8 PHEV.

De bediening is beter dan bij de EX90 en EX30, maar het is nog niet goed genoeg. Een auto die zo nadrukkelijk inzet op software en slimheid mag van zijn gebruiker niet vragen dat die eerst uitzoekt via welke knop de spiegels gaan. Dat is een detail. Maar details tellen.

Verder lijkt de EX60 meer dan opgewassen tegen de concurrentie: de Audi Q6 redt het niet qua specificaties. De BMW iX3 heeft nog meer moderne technologie (die overigens ook niet altijd werkt). De elektrische Mercedes-Benz GLC is net even wat duurder. Onze gok is dat je de Volvo EX60 veel gaat zien, en niet onterecht.