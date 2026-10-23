Volvo EX60 verkoopt als warme broodjes, maar er is een probleem

We wisten al van begin af aan dat de Volvo EX60 een potentiële verkoopknaller zou worden, net als de BMW iX3. Maar zijn er nog wel genoeg klanten voor een EX60 te porren als de iX3 als warme broodjes verkoop? Dat kunnen we vertellen, want Volvo verklapt hoeveel orders ze hebben binnengekregen.

Bij de presentatie van de kwartaalcijfers laat Volvo weten dat de EX60 een “groot succes” is. Ze hebben al 50.000 bestellingen voor de EX60 in de wacht gesleept sinds april. Alleen in Europa. Dat zijn inderdaad cijfers waar menig fabrikant van droomt.

Toch loopt de EX60 nog flink achter op de BMW iX3. BMW heeft namelijk al 100.000 orders mogen noteren. Dubbel zoveel dus. We moeten er wel meteen bijzeggen dat er een jaar voor nodig was om dit aantal te bereiken, terwijl de cijfers van Volvo over een periode van een half jaar gaan. Oftewel: de EX60 lijkt weinig onder te doen voor de iX3.

Productie start moeizaam op

Orders binnenharken is één ding, maar vervolgens moet je al die auto’s ook nog bouwen. Daar zit het probleem bij Volvo. De BMW iX3 loopt al aan de lopende band van eh… de band. In juli rolde het 50.000ste exemplaar uit de fabriek. Intussen heeft Volvo nog maar zo’n 5.000 EX60’s gebouwd.

Volvo verklaart dat het opschroeven van de productie langer duurt dan gepland. De EX60 is namelijk het eerste model op het nieuwe SPA3-platform en dat brengt wat uitdagingen met zich mee. Zo is dit de eerste Volvo die wordt geproduceerd met megacasting en de eerste met een Cell-to-Body-design, waarbij de accu een integraal onderdeel van het chassis vormt.

Ondanks de productieperikelen rijden de eerste Volvo EX60’s inmiddels al rond in Nederland. Het allereerste exemplaar werd in juni op kenteken gezet en inmiddels staat de teller op 101 stuks. Maar dat gaat ongetwijfeld nog flink oplopen, want we vermoeden dat Nederland een flink aandeel heeft in die 50.000 orders. Nederland blijft ten slotte Volvo-land.

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