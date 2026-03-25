Volvo gaat terug naar zijn roots

Weet je nog, vroeger? Toen de hockeymoeders allemaal in een Volvo 240 stationcar reden? Daar kon je vrijwel álles in vervoeren. Nou, Volvo gaat een beetje terug naar die roots.

Want Volvo heeft de EX30 ook al zo praktisch gemaakt. Met dit verschil, je mag er maar met twee mensen in. Want we hebben het over de bedrijfsvariant van de EX30, de EX30 Cargo, volgens Volvo bedoeld voor zakelijke rijders en wagenparken. Maar als praktische particulier mag je hem ook hebben hoor.

De auto is dus gewoon een EX30, maar de achterbank is vervangen door een vlakke laadvloer met afscheiding tussen cabine en laadruimte. Daardoor ontstaat 1.000 liter laadruimte en een laadvermogen van 390 kilo. Dat zet tenminste zoden aan de dijk, als je moeder haar kroost weer eens met fietsen en al van school moet halen.

Er komen twee versies, de standaard EX30 Cargo en een Cross Country-variant. Daarmee kun je ook een heleboel spullen naar het terrein brengen, want hij staat een stukje hoger op z'n pootjes en hij heeft kunststof beschermers op de spatborden enzo. Je kent het wel. De ombouw wordt gedaan door Volvo zelf en geldt voor nieuwe én bestaande modellen uit modeljaar 2026 en 2027. Dat is wel handig, als je later spijt hebt dat er te weinig meekan, maar je geen nieuwe auto wil kopen.

Qua aandrijving zijn er meerdere opties, van 150 pk tot 428 pk, met een actieradius tot ongeveer 460 kilometer. Hoe hard hij gaat boeit eigenlijk niet, tenzij je levende vissen vervoert die uit het aquarium zijn gehaald om ruimte en gewicht van het water te besparen. Dan wel.

De Cargo is écht praktischer, want naast de grote laadruimte krijgt hij ook verder openende achterdeuren, extra verlichting in de laadruimte en extra bevestigingspunten.

Standaard zitten er zaken op als adaptieve cruise control, parkeersensoren met camera, Apple CarPlay en Android Auto. Luxere versies krijgen ook onder meer Pilot Assist, verwarmde stoelen en een premium audiosysteem toe. Zo wil iedereen wel pakketbezorger worden. En dat allemaal voor slechts 36.000 pond.

Er is alleen 1 klein minpuntje, voorlopig is deze EX30 alleen maar te krijgen in Engeland. Dat had je al gezien aan de valuta waarin we de EX30 waardeerden. Maar ja, een kniesoor die daarop let...