Volvo wordt SUV-moe en werkt aan elektrische versies van V60 en V70 stations

Je kunt er niet omheen dat Volvo bekend staat om de iconische stationwagens die het merk ooit vol trots bouwde. Maar helaas, de markt wil ze niet meer, dus verkopen de Zweden enkel nog SUV's. Volgens de laatste geruchten komt daar binnenkort verandering in. Het vreemde is alleen dat Volvo de stations en sedans wil slijten aan mensen die ze echt niet willen.

Het is heel goed mogelijk dat jij, net als wij, een beetje last begint te krijgen van SUV-moeheid. Dat Volvo naar verluidt werkt aan volledig elektrische varianten van de V60 en V70 stations, is dan ook een verademing. Volgens anonieme bronnen die aan tafel zaten toen de top van Volvo de plannen voor deze voertuigen besprak, zullen ze in Europa ontwikkeld en gemaakt worden.

De auto's zullen niet geheel verrassend op het nieuwe SPA3-platform (is ook de basis van de EX60) rollen. Dat betekent een 800-volt accu-architectuur, waarschijnlijk een grotere actieradius dan de EX60 en de mogelijkheid om met zo'n 400 kW te snelladen. Kortom, een welkome nieuwe auto voor de Europese markt, waar de station nog steeds populair blijft.

Ook voor de mensen die ze niet willen

Dat alles maakt het extra opmerkelijk dat het Zweedse bestuur ook plannen heeft om de elektrische stations in de Verenigde Staten aan de man te brengen. Mocht je het vergeten zijn: dat is het land waar de station al decennia doder dan dood is en de EV ook niet bepaald goed verkoopt. Toch denken de Zweden dat er op jaarbasis zo'n 10.000 verkocht kunnen worden. Toegegeven, dat is een relatief bescheiden doelstelling.

De Amerikaanse klant moet over de streep getrokken worden met een vanafprijs van rond de 50.000 dollar, omgerekend 43.600 euro. Of dat ook een indicatie is voor een Europese prijs van de elektrische V60 en V70? Wellicht alleen als we er nog alle lokale belastingen bij optellen.

Voor de tegendraadse persoon

Het idee dat de station toe is aan een heropleving, gaat samen met het plan om het type auto opnieuw neer te zetten als 'counter-culture cool'. De elektrische varianten moeten dus vooral gezien worden als de keuze voor de tegendraadse persoon die eens iets anders wil. Vreemd genoeg niet de persoon die inziet dat een station aan alle kanten gestroomlijnder en dus efficiënter zijn dan een SUV en daarom een betere keuze is. Iets wat niet geheel toevallig de mening van topman Hakan Samuelsson van Volvo is.

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