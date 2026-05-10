Volvo hekelt autofabrikanten die abonnementskosten rekenen voor stoelverwarming

Het stoelverwamingsdebacle van BMW wordt elke keer weer als voorbeeld aangehaald voor de meest gehate richting die autofabrikanten nu op gaan: het zoveel mogelijk functionaliteiten wegstoppen onder abonnementen tot de automobilist er echt op afhaakt. Gelukkig staan ze bij Volvo staan ze aan onze kant, soort van.

Op het moment dat de eerste EX60 van de band rolde, waren er een legertje journalisten aanwezig om het heuglijke moment vast te leggen, Ook kregen ze de gelegenheid om wat vragen te stellen aan enkele topmensen die het feestje mee stonden te vieren. Zo tackelde Motor1 Chief Commercial Officer, Eric Severinson van Volvo en stelde hem de vraag hoe hij de stap richting meer en meer abonnementen vond.

Komt niet overeen met verwachtingen

"Als je een premiumproduct verkoopt, moet je klanten niet om elke cent vragen: iemand die zo’n 80.000 euro uitgeeft, zou niet nog eens 5 euro per maand moeten betalen voor basisfuncties zoals stoelverwarming, zeker niet als die functies bij veel goedkopere auto’s standaard zijn inbegrepen", zegt de CCO. "Dat is niet de juiste aanpak."

Vooral in deze categorie schiet het hem in het verkeerde keelgat, omdat klanten dan al vele duizenden euro's aan een nieuwe auto met allerlei luxe hebben betaald, en dan vervolgens nog een keer uitgewrongen worden voor dat laatste kwartje. Zeker als het gaat om hardware die al in een auto zit ingebouwd.

Ook Volvo kijkt naar abonnementen

Maar Volvo blijft zelf ook een bedrijf dat winst moet draaien en dus wordt er ook gekeken naar abonnementen. Alleen dus niet op hardware, maar op software. Severinson verwijst hierbij naar extra's buiten de functionaliteiten die gebruikers toch al van een auto in zijn segment verwachten. Denk bijvoorbeeld aan geavanceerde rij-assistenten en andere features die iets toevoegen.

"Een betaald model kan zinvol zijn voor uitgebreidere, op software gebaseerde diensten: connectiviteitspakketten of geavanceerde rijhulpsystemen, eventueel in een bundel. Net als bij diensten als Netflix of Disney+ kan een abonnement toegang bieden tot extra, waardevolle content", legt hij uit. "Maar het doel blijft om de klant het gevoel te geven dat hij een eersteklas, zorgeloze ervaring krijgt – dat is wat waarde creëert en daarmee ook winst.