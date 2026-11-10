Volvo-moederbedrijf en Renault bouwen lichte 4,0-liter V8: dit is de eerste auto

Er zijn al best wat interessante auto-aandrijflijnen uit de fabriek van Horse Powertrains (een samenwerking tussen Renault en het Chinese Geely) gekomen. Denk aan een motorblok dat volledig onder water kan of de lichtste V6 ter wereld . Nu bouwen Renault en het moederbedrijf van onder andere Volvo en Lotus iets nieuws: een dikke 4,0-liter V8!

Ja, het staat er echt: Renault produceert anno 2026 gewoon een 4,0-liter twinturbo-V8! Het bedrijf waar zowel Renault als Geely 45 procent van de aandelen van heeft bouwt het blok (de overige 10 procent is van oliebedrijf Aramco). De nieuwe aandrijflijn heet de Horse W40. Dankzij een hot-V lay-out waarbij de twee turbo's bovenop tussen de cilinderbanken zijn geplaatst en een verkort inlaattraject hangt de motor extreem direct aan het gas.

Specificaties

Horse weet meer dan 680 pk en 800 Nm aan koppel uit de hybride krachtbron te halen. Dat zijn niet de cijfers die ze in Duitsland halen, maar je komt er wel mee vooruit. Zeker wanneer je leest dat de hele aandrijflijn slechts 200 kilo aan drooggewicht heeft. Door de lichte bouw en directe injectie moet de W40 een van de V8’en zijn met de hoogste vermogensdichtheid (vermogen per kilo) ter wereld.

Om de aandrijflijn compleet te maken, presenteert Horse Powertrain tegelijkertijd de Horse 8LDCT-versnellingsbak. De nieuwe achttraps transmissie is speciaal gebouwd voor supercars. Hij heeft een natte koppeling en een eigen ingebouwde regelunit. Daardoor kan ie vliegensvlug van versnelling wisselen; de schakeltijd is minder dan 20 milliseconden. De bak is ook sterk genoeg, want hij kan 1.050 Nm aan belasting aan.

De debuutauto wordt een hele dikke!

Niet Renault maar Geely krijgt de primeur. De eerste auto die deze Frans-Chinese krachtbron gelepeld krijgt, is de Lotus Type 135 : de eerder aangekondigde Lotus-supercar. Het oorspronkelijk plan is om de 135 een elektrische Esprit-opvolger te maken. Omdat niemand een hyper-EV koopt, kiest het met uit Hethel verstandig genoeg voor een hybride V8-krachtbron. Samen met de elektromotor(en) moet het totale vermogen op 1.000 pk uitkomen.

CEO Matias Giannini van Horse Powertrain noemt de W40 "een mijlpaal in de autogeschiedenis" en benadrukt dat het blok vanaf de allereerste penstreek is ontworpen om perfect samen te werken met het elektrische hybride systeem en de 8LDCT-bak. Ook Lotus-topman Feng Qingfeng spreekt van de perfecte huwelijk tussen extreme vermogensdichtheid en het lichtgewicht chassis-DNA van Lotus. Nu maar hopen dat de Type 135 niet tegenvalt.

Wie had ooit gedacht dat de opvolger van de Lotus Esprit aangedreven zou worden door V8-techniek waar Renault aan heeft meegewerkt? En een andere interessante vraag: zouden we een Renault, Alpine of zelfs Volvo gaan zien met deze hybride V8-krachtbron?

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