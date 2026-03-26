Volvo's moedermerk arriveert in Nederland (incl. prijzen)

Het is werkelijk ongelooflijk. Er blijven maar Chinese merken naar Nederland komen. Nu is er wederom een nieuw merk geland in Nederland. Deze keer is het wel een bekende naam.

Geely komt namelijk als automerk naar Nederland. We kennen Geely natuurlijk als het moederconcern van onder meer Volvo, Polestar, Lynk & Co, Zeekr, Smart en Lotus. Ze zijn dus goed vertegenwoordigd hier, maar ze dachten: laten we ook nog onder onze eigen naam naar Europa komen.

Geely E5

Geely heeft in eerste instantie twee auto’s in de aanbieding. De eerste is de Geely E5, een volledig elektrische SUV. Met een lengte van ruim 4,6 meter is deze auto qua formaat vergelijkbaar met een Skoda Enyaq. Qua design is het meer een Ford Kuga. Niet bepaald origineel, maar het is geen lelijke auto. Overigens deelt de E5 geen platform met een Volvo, dus er is geen directe relatie.

De Geely E5 is verkrijgbaar met twee accupakketten, maar daar zit eigenlijk niet zoveel verschil tussen. Het eerste accupakket heeft een capaciteit van 60,2 kWh en is goed voor een range van 430 kilometer. Het tweede accupakket heeft een capaciteit van 68,4 kWh en levert 475 kilometer range op. Geen hele grote stap dus.

Starray EM-i

De Chinezen zijn tegenwoordig niet alleen maar gefocust op volledig elektrische auto’s, ze zetten ook in op hybrides. Daarom is er naast de Geely E5 ook de Starray EM-i. Dit is stiekem gewoon dezelfde auto, alleen dan met een ander neusje. En een andere aandrijflijn dus.

De Starray EM-i is een plug-in hybride met een 18,4 kWh accu. Daarmee heb je 83 kilometer elektrische range. Je kunt ook nog kiezen voor een 29,8 kWh accu. Die is goed voor 136 kilometer elektrische range. Niet slecht voor een hybride. Sterker nog: daarmee komt de Starray in het lijstje van PHEV’s met de grootste actieradius.

Prijs

Wat natuurlijk de doorslag zal geven is de prijsstelling. Die kunnen we meteen vertellen. De Geely E5 is er vanaf €37.990. Die prijs is vrij schappelijk, want een Volkswagen ID.4 begint bijvoorbeeld bij €39.990. Terwijl die auto maar 357 kilometer range heeft en een stukje kleiner is. Het probleem is vooral de Model Y: die is maar €2.000 duurder dan de Geely en biedt betere specs.

De Starray EM-i is er vanaf €34.990. Daar kunnen we kort over zijn: dat is gewoon een hele scherpe prijs. Vergelijkbare auto’s, zoals de populaire Ford Kuga PHEV, beginnen bij €43.990. Dat scheelt bijna €10.000. Of dat genoeg is om mensen over de streep te halen? We gaan het zien.