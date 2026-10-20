Bijna alle exemplaren van de bestverkochte Volvo van Nederland moeten terug

Het is geen levensgevaarlijke airbag of een batterij die oververhit bij meer dan 80 procent. Toch moeten bijna alle Volvo EX30’s van Nederland terug naar de dealer.

De EX30 is een behoorlijk verkoopsucces van Volvo Nederland. Het is op dit moment de bestverkochte Volvo van Nederland in 2026 met bijna 3.000 nieuwverkopen. De betaalbare EV-crossover wordt door menig bedrijf ingezet als auto van de zaak. Dat zullen er alleen maar meer worden zodra de komend jaar pseudo-eindheffingsregeling actief is.

Volgens Allecijfers.nl staat er tot 1 oktober 2026 maar liefst 19.244 Volvo EX30’s op Nederlands kenteken. Zulke goede verkopen in drie jaar tijd hebben ook een nadeel: als er een probleem is, moet je veel auto’s terug halen. En laat precies dat nu het geval zijn en wel om een lullige reden.

Terugroepactie Volvo EX30

Volvo heeft afgelopen week een terugroepactie voor de EX30 en EX30 Cross Country aangekondigd bij de RDW. Het probleem zit bij de kopsteunen bovenop de stoelen voorin. “De bevestiging van de hoofdsteunkussens van de voorstoelen is mogelijk niet sterk genoeg. Hierdoor kunnen de hoofdsteunkussens bij een ongeval losraken, waardoor het risico op letsel toeneemt. De voertuigeigenaar wordt verzocht contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal de bevestiging van de hoofdsteunkussens versterken’’, lezen we in het Terugroepregister .

Dankzij Kenteken.tv weten we hoeveel Volvo’s er wereldwijd en in Nederland betrokken zijn bij de actie. Wereldwijd hebben we het over ruim 230.000 auto’s. Daarvan staan er 18.891 op Nederland kenteken. Dit is het daadwerkelijke aantal Nederlandse auto’s dat nu wordt teruggeroepen, maar daar kunnen er nog bij komen. Met ruim 19.000 registraties moeten dus bijna alle Nederlandse EX30’s terug naar de dealer voor een nieuwe bevestiging van de hoofdsteunen voorin.

Vanaf 2 november gaat Volvo brieven sturen naar de eigenaren van de EV’s die de losse kopsteunen hebben. Weten of jouw EX30 bij de terugroepactie hoort? Gebruik de kentekencheck van de RDW , maar met zo’n groot deel van de verkochte EX30’s die terug moeten zou ik er bijna vanuit gaan dat je binnen een afspraak hebt met de Volvo-dealer in jouw buurt.

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