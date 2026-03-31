Volvo, Toyota en Mercedes willen samen kansloze brandstof laten slagen

De capriolen van Trump in het Midden-Oosten hebben er indirect voor gezorgd dat steeds meer Nederlanders een EV serieus overwegen. Tegen die mensen zeg ik: er is nog een alternatief, namelijk waterstof. Er zijn nog steeds automerken die geloven in H2. Waterstof levert zelfs bijzondere samenwerkingen op, zoals die van Volvo, Mercedes en Toyota.

Laat ik het maar meteen duidelijk maken: Volvo, Mercedes en Toyota gaan NIET samen waterstofauto’s bouwen. Het Zweedse, Duitse en Japanse merk focussen de samenwerking op de zware voertuigen. Officieel hebben we het ook over een partnership tussen Daimler Trucks, Volvo Group en Toyota Motor Corporation.

Cellcentric

Wat hebben de drie gedaan? Daarvoor moeten we terug naar 2021. Te midden van de pandemie richtte Daimler Trucks en de Volvo-groep samen een nieuw bedrijf op, genaamd Cellcentric . Dit bedrijf met meer dan 560 medewerkers en al ruim 700 patenten richt zich op het bouwen en verkopen van fuel cell systemen voor zware voertuigen. Zeg maar de aandrijflijnen voor zware elektrische waterstofvrachtwagens. Cellcentric is ook bezig met het uitbreiden van de infrastructuur. Vandaag sluit Toyota zich bij deze joint-venture aan.

De drie bedrijven gaan voor een gelijke aandelenverdeling. In de praktijk zullen Volvo en Daimler zich vooral bezighouden met de implementatie van de vrachtwagens en Toyota met de aandrijflijn. Er zijn er immers maar weinig die meer kennis uit de praktijk hebben bij waterstofauto’s en fuel cells dan Toyota.

(Van links naar rechts)Karin Rådström, president en CEO van Daimler Truck, Koji Sato, president van Toyota Motor Corporation, Martin Lundstedt, president en CEO van de Volvo Group

H2-trucks

Volgens de drie autofabrikanten is waterstof ‘’een van de belangrijkste energiebronnen voor de decarbonisatie van de transportsector’’. Daar hebben ze geen ongelijk in. Voor een personenauto is er te weinig ruimte voor een grote waterstoftank. Daar heb je bij een truck of andere zware voertuigen geen last van. Toyota ziet waterstof dan ook als opvolger van diesel .

