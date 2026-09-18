Jouw oude Volvo V70 wordt weer helemaal bijtijds met deze upgrade

Een auto waar je niet omheen kan wat ons betreft is de Volvo V70. De opvolger van de 850 als middelgrote Volvo is in grote lijnen precies wat een auto van het Zweedse merk moet zijn. Groot, geleverd met lekkere motoren, optioneel sportief, een echte allemansvriend. Het uiterlijk uit 2000 is nog niet zo gedateerd als sommige rivalen, maar één upgrade maakt het plaatje nog even iets lekkerder.

Of de V70 II (2000-2007) een tijdloze schoonheid is, daar kun je over twisten. Als je het ondergetekende vraagt, merk je dat de pre-facelift wel echt een kind van zijn tijd is. De reden waarom kun je zien als je naar de facelift uit 2004 kijkt (of de R). Die iets getinte koplampen waren echt iets van zijn tijd, maar de facelift met heldere koplampen maakt het echt al een stuk beter. De veranderingen zijn subtiel, maar merkbaar.

Zoals gezegd geldt dat ook voor de R. Die kon je altijd al herkennen aan de heldere koplampen. Extra punten voor de tijdloosheid als je bij een Volvo V70 R de stootstrips in de carrosseriekleur uitvoert, iets wat je wel eens ziet en het helpt echt. Dit is echt een ijzersterk design: het is de perfecte brug tussen de ouderwetse baksteenvorm en een iets ronder frontje voor de moderne tijd. De V60 die net onder de V70 kwam en de V90 die 'm opvolgde waren ook mooie auto's, maar de kaarsrechte achterkant verdween toen wel.

Nog tijdlozer?

Aan de achterkant werd de Volvo V70 namelijk niet aangepakt bij de facelift en eerlijk is eerlijk: echt nodig was dat ook niet. Het is op en top Volvo: kaarsrecht, subtiele spoiler en langgerekte achterlichten die van het middenstuk van de carrosserie tot het dak gaan. Hier zie je ook dat de achterlichten de vorm van de 'schouders' van de V70 volgen. Kortom: zo'n V70, het klinkt zo simpel, maar hij is simpel briljant.

Upgrade

Er is één upgrade die wellicht het effect van een veel recentere auto dan 'ie is bij de V70 kan versterken. Anno 2005 was het nog niet voor elk merk normaal om ledlampen te gebruiken voor verlichting, ook niet bij Volvo. Voor elke verlichting in dit lange achterlicht gebruikte Volvo nog een halogeenpitje. VParts, een bekende Zweedse onderdelenwinkel voor Volvo, heeft een oplossing.

Die winkel verkoopt nu een set achterlichten voor de Volvo V70 II die erg lijken op het origineel, maar een subtiele ledsignatuur aan de zijkant toevoegen. Een beetje hetzelfde als moderne Volvo's en diens lichtsignatuur achterop. Deze Stylingbakljus zijn een simpele aanpassing die best wel wat verschil maakt. Perfect voor de V70 dus, helemaal de facelift.

Je kunt de set achterlichten bestellen op VParts voor omgerekend 593 euro. Dé upgrade om jouw V70 iets te moderniseren zonder dat je het hele design grondig aanpast. Om een aardig tijdloze auto nog een stukje tijdlozer te maken.

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