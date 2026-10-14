Volvo verbetert ophanging zodat de auto beter te sturen is en jij geld bespaart

Dat de auto-industrie met vlagen onnodig vastgeroest lijkt te zitten en maar accepteert dat dingen al jaren zo gaan en dus onveranderd moeten blijven, is ons allen niet onbekend. Maar soms, heel soms, is daar een verandering waarvan je je afvraagt waarom het zo lang heeft moeten duren. In die categorie plaatsen we deze uitvinding van Volvo.

Hoewel er al decennia meerdere vormen van ophanging zijn die elk hun eigen voor- en nadelen hebben, lijkt er niet altijd gekeken te worden naar de financiële gevolgen voor de implementatie. En daarmee bedoelen we: wat gaat het voor de klant kosten als het kapot gaat. We gokken erop dat een ingenieur van Volvo onlangs te maken heeft gehad met een probleem aan de ophanging of aandrijving van zijn auto en gepresenteerd werd met een gepeperde reparatiefactuur, want ineens is er een oplossing voor een probleem dat niemand als probleem zag.

Slechts één bout verwijderen

Aan de ophanging van auto's mankeert op zich ook helemaal niets. En in de essentie verbetert dit idee van Volvo daar ook niet veel aan. Het grootste voordeel komt namelijk bij de reparateur die aan de ophanging moet werken. Die is er met dit idee veel sneller mee klaar. Waarom? Omdat hij in theorie nog maar een bout hoeft te verwijderen en een andere moet losdraaien in plaats van meerdere onderdelen compleet verwijderen.

Bovenstaande komt simpel gezegd doordat de aandrijfas bij een conventionele opbouw door een vorkvormig deel onderaan de veerpoot geloodst wordt. Volvo bedacht dat het eenvoudiger zou zijn om één kant van die vork verwijderbaar te maken. Daarmee wordt onderhoud aanzienlijk eenvoudiger zonder dat de voordelen van de vorkvormige constructie verloren gaan. Die komen doorgaans neer op een lichtere, maar stevigere optie dan andere veelgebruikte manieren.

Goedkoper en beter voor iedereen

Het enige nadeel lijkt te zijn dat de constructie er niet heel veel simpeler op wordt voor de fabrikant, maar dat deze wel onderdelen kan besparen als het juist wordt toegepast. En leidt er dan weer toe dat het onafgeveerde gewicht omlaag gaat. Met als gevolg dat de ophanging beter, accurater en sneller kan reageren op oneffenheden in de weg. Met andere woorden: het rijgedrag van Volvo's met deze oplossing zal iets beter zijn dan auto's met de ouderwetse ophanging.

Uiteindelijk is dit typisch zo'n idee dat op papier enkel pluspunten oplevert. Minder onderdelen zorgt voor een kostenbesparing voor Volvo. Tegelijkertijd worden auto's er beter van en hoeft de klant niet drie, maar slechts twee ribben af te rekenen bij reparaties. Maar het is ook zo eenvoudig dat we ons afvragen of het niet stiekem al eens eerder bedacht is. Wellicht leek het ooit een heel goed idee op papier, maar bleef daar weinig van over toen het in de praktijk werd uitgeprobeerd. Hoe dan ook: we houden een oogje in het zeil bij toekomstige Volvo's om te controleren of dit dan wel een patent is dat een keer werkelijkheid wordt.

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