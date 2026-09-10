Dit zijn alle veranderingen aan de nieuwe Volvo XC40, EX40 en EC40

Volvo heeft de populaire hoge 40-serie grondig vernieuwd. De Volvo XC40 , EX40 en EC40 zijn op verschillende gebieden aangepakt. Denk aan een strakker design, nieuwe koplampen en een nieuw interieurscherm.

Met meer dan 1,5 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd (waarvan ruim 82.000 in Nederland) zet de Zweedse fabrikant hiermee de volgende stap voor zijn succesreeks. Deze verkoopaantallen wil Volvo natuurlijk voortzetten met de vernieuwde modellen.

Aandrijflijnen

Voor we naar de grote wijzigingen gaan, eerst kijken wat voor motoren we in de aanbieding hebben. De grootste wijzigingen op dit gebied: Volvo laat de plug-in hybride voor wat het is bij de XC40 en gaat verder met mild hybrides. Beide versies hebben een 2,0-liter turbomotor met zeventraps automaat en dubbele koppeling.

Bij de volledig elektrische modellen (EX40 en EC40) maakt Volvo gebruik van de nieuwe naamgeving (P5 en P8) om aan te geven hoe hoog in de lader je modellen staan. P5 is de instapmotor, P8 de sterkste. Bij die laatste heb je een vermogen van maximaal 442 pk en een koppel van 670 Nm. De grootste range is de P5 Long Range: 575 kilometer in de EX40 en 584 kilometer in de EC40.

Overzicht specificaties en prestaties

Model / Aandrijflijn Vermogen & Koppel Accu (Bruto/Netto) 0-100 km/u Max. Snelladen WLTP Actieradius XC40 B3 (Mild-Hybrid) 163 pk / 265 Nm - 8,6 s - - XC40 B4 (Mild-Hybrid) 197 pk / 300 Nm - 7,6 s - - EX40 / EC40 P5 (RWD) 238 pk / 420 Nm 69 kWh (66 kWh) 7,3 s 135 kW (10-80% in 33 min) 471 km (EX40) EX40 / EC40 P5 Long Range 252 pk / 420 Nm 82 kWh (79 kWh) 7,3 s 205 kW (10-80% in 28 min) tot 575 km (EX40) / 584 km (EC40) EX40 / EC40 P8 AWD 408 pk / 670 Nm 82 kWh (79 kWh) 4,8 s 205 kW (10-80% in 28 min) 540 km (EX40) EX40 / EC40 P8 Performance AWD 442 pk / 670 Nm 82 kWh (79 kWh) 4,6 s 205 kW (10-80% in 28 min) 538 km (EX40)

Uiterlijke aanpassingen

De verbeterde serie – die voor de Europese markt in het Belgische Gent gebouwd wordt – is uiterlijk direct te herkennen aan de opnieuw getekende neus. Een vernieuwde grille, strakkere voorbumper, aangepaste motorkap en nieuwe voorschermen onderscheiden de auto’s van hun voorgangers. Hiermee sluiten deze kleinere SUV’s aan bij de nieuwe EX60 en -90 . Je kunt de elektrische modellen en de XC40 makkelijk uit elkaar halen: de XC heeft een gekruisde grille, de EV's een dichte.

Aan de achterzijde krijgen de XC40 en EX40 nieuwe LED-achterlichten, een herziene achterklep en een nieuwe achterbumper. De EC40 behoudt zijn specifieke achterzijde om hem lekker herkenbaar te houden. De beeldbepalende Thor's Hammer-koplampen beschikken voortaan over Matrix LED-technologie met 15 individuele segmenten. Je moet hierdoor veel licht op de weg voor je hebben in het donker zonder tegenliggers te verblinden. Verder levert Volvo nieuwe 18-, 19- en 20-inch diamond cut velgen op de XC40.

Nieuwigheden in het interieur

In de cabine springt het centrale, tablet-achtige 11,2-inch display in het oog. Het scherm ligt niet meer in een eigen vorm, maar lijkt tegen het dashboard geplakt. Het middenscherm is voorzien van Volvo's nieuwste generatie gebruikersinterface (Volvo Car UX). Hiermee zou je minder tikken op het scherm nodig hebben om bij de belangrijkste features te komen.

Ook integreert Volvo de AI-assistent van Google genaamd Gemini. Via dit hulpje kun je in natuurlijke taal opdrachten geven voor bijvoorbeeld de navigatie of de muziek. Klanten van de XC40 kunnen dan weer voor het eerst kiezen uit een lederen bekleding in de kleur “Arianne Cardamom’’ met houten details.

Nieuwe veiligheidsfuncties

Sinds 1970 voert Volvo eigen kwalitatief onderzoek uit naar verkeersongevallen, waarbij inmiddels meer dan 50.000 ongelukken en 80.000 inzittenden zijn geanalyseerd. Die opgebouwde kennis vertaalt zich in een vernieuwd sensorplatform dat wordt aangestuurd door de nieuwe Active Safety Domain Master (ASDM) computer.

Het pakket omvat een heleboel soft- en hardware. We noemen een nieuwe, naar voren gerichte camera met radar, vier extra hoekradars en 12 ultrasonse sensoren. Daarmee kun je een hoop nieuwe functies gebruiken. De Volvo’s kunnen zelf een ongeluk ontwijken dankzij Automatic Emergency Steering, stoppen bij een kruispunt en je waarschuwt voor het openen van je deur wanneer er een fietser aankomt. Optioneel pleurt Volvo er nog een 360-gradencamera en je kunt kiezen voor een hoger niveau Pilot Assist waarmee je de rijstrookwisselassistent vrijspeelt.

De orderboekjes voor de vernieuwde Volvo XC-, EX- en EC40 zijn vanaf vandaag geopend. Ergens in de herfst van dit jaar moet de productie in Gent gaan beginnen.