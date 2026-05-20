Volvo werkt aan SUV boven XC90, schrapt EX30 en denkt na over stationwagens

Als je speciaal uit je pensioen terugkomt om een Volvo weer in de juiste richting te sturen, dan mag je wat veranderingen verwachten. Zo is er blijkbaar een terugkomst van de stationwagen mogelijk en wordt er blijkbaar gewerkt aan een nog grotere SUV dan de XC/EX90. Tegelijk wordt de EX30 geschrapt in een land waar hij op papier beter zou moeten scoren.

Over 5 jaar zijn dingen anders

Als CEO Håkan Samuelsson van Volvo gevraagd wordt naar zijn standpunt over het feit dat zijn merk het nu al een tijdje zonder stationwagens moet doen, geeft hij een sprankje hoop aan de fans van de langgerekte voertuigen. "We zijn ermee bezig. We kijken er niet alleen naar en ik denk dat het goed is om te zeggen dat we over een jaar of vijf niet enkel nog SUV's verkopen", hint de 74 jarige Zweed.

Veel meer informatie krijgen we dus niet over een eventuele terugkeer van een al dan niet elektrische V60 of V90. Waar de topman wel graag wat meer over wilde uitweiden is het feit dat zijn bedrijf bezig is met nog een SUV, en dan vooral een met het oog op de Amerikaanse markt. Wat houdt dat in? Een tegenhanger van de Mercedes-Benz GLS. Oftewel een nog iets grotere auto dan de XC90.

Geen beperkingen

"We zijn op dit moment bezig met de ontwikkeling van een auto die specifiek gericht is op de Amerikaanse markt, en het zou dan ook een goedlopende auto moeten worden", verklaart Samuelsson. "Het wordt een ietwat grotere auto, het is een op families gerichte grotere auto die op meerdere aandrijflijnen zal werken. Ik denk dat het onverstandig is om met zo'n grote auto deze vanaf het begin enkel tot elektrische aandrijving te beperken."

Dat de verwachtingen van Samuelsson hoog liggen, onderstreept hij met het plan om de auto in de Amerikaanse fabriek in South Carolina te laten bouwen. Die fabriek draait op dit moment onder capaciteit, welke eenvoudig gevuld zou kunnen worden met de komst van de nieuwe kolos.

Dag EX30, hallo...?

Aan de andere kant van het verhaal wordt de EX30 uit het Amerikaanse aanbod gehaald. De kleine SUV is door de importheffingen van de Oranje Amerikaan simpelweg te duur geworden om nog interessant te zijn in de VS. Het instapmodel kost daar minimaal 34.500 euro. Gelukkig heeft Volvo daar ook al een vervanger voor in gedachte. Welke dat is, vertelt het nog niet. Hij zou iets groter zijn, en dus ook iets duurder, maar daarmee wel beter bij de Amerikaanse markt passen.

Het enige dat we ervan weten is dat "het een elektrische auto wordt die veel voordelen biedt in een grotere ruimte, maar die ook nog eens leuk is om te rijden, dat kan ik je beloven", aldus Luis Rezende, president van Volvo Cars America.